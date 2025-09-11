VIDEO | Violento atraco a mano armada en Cedritos: 4 hombres robaron a clientes de un restaurante

Colombia

Según confirmó la Policía, en horas de la noche del 9 de septiembre, en el barrio Los Cedritos, varios hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al restaurante y, con armas de fuego, intimidaron a los presentes.

“Se habrían hurtado celulares. Los hechos son materia de investigación para poder ubicar y capturar a los responsables”, indicó la institución.

Desde el establecimiento relataron que las víctimas fueron una pareja de clientes habituales que llevaba más de 35 años visitando el restaurante. “Estaban muy afectados, la verdad. Sacaron de su camioneta sus mochilas y se dirigieron a comer. Ya cuando iban a salir a pagar, llegaron las cuatro personas, todos armados. Lanzaron un tiro porque él forcejeó y la esposa, dentro de su miedo, dejó que se llevaran sus pertenencias, entre ellas los computadores del trabajo”, contó una administradora.

Antecedentes en la zona

No es la primera vez que este negocio enfrenta hechos de inseguridad.

Hace seis meses, en la tarde, un cliente fue víctima de un robo con arma blanca, donde le arrebataron su computador.

Comerciantes del sector afirman que otros restaurantes también han sido afectados recientemente.

“Hoy vino otra persona de un restaurante que la semana pasada también lo habían robado. Nos mostró sus videos y que debemos hacer algo con la seguridad del lugar”, agregó la vocera del establecimiento.

Reclamo a las autoridades

Aunque la Policía llegó al sitio en cuestión de minutos, los delincuentes escaparon en motos de alto cilindraje. Los dueños del restaurante y comerciantes del sector hicieron un llamado a reforzar la seguridad en Cedritos.

“La Policía no pasa constantemente. A partir de las 7 de la noche esto se pone más solo. Pedimos que hagan rondas, no somos los únicos afectados”, señalaron desde el restaurante.