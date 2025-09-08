A la cárcel dos ladrones que llegaron de otros departamentos a robar carros en Armenia

Armenia

Con medida de aseguramiento en centro carcelario, fueron cobijados Néstor Javier Espinosa Moreno y Cristian Iván Méndez García, capturados como responsables de los hurtos cometidos al interior de diferentes vehículos en Armenia.

Lo anterior, ante la contundencia de las pruebas, los más de 15 antecedentes judiciales en su contra y petición expresa de la Fiscalía General de la Nación, que les imputó el delito de Hurto Calificado y Agravado.

Las evidencias aportadas en el proceso indicaron que los procesados utilizaron como medio para cometer las conductas punibles, un vehículo automotor el cual fue incautado al momento de la captura y decretada la suspensión del poder dispositivo del mismo, con fines de comiso.

El comandante de la Policía, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate detalló que estas personas no son oriundas del departamento y explico “Lo que hemos evidenciado es que estas personas no son del departamento, no son de la ciudad de Armenia. Al parecer vienen haciendo recorrido desde Bogotá por diferentes ciudades del eje cafetero cometiendo este tipo de delitos, pero aquí se les acabó la ruta”

Cabe recordar que, en la noche del jueves 4 de septiembre, la Policía Nacional es informada que en la calle 3 con carrera 19 de la ciudad de Armenia, se registró el hurto de unos elementos que se encontraban al interior de un vehículo. Hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad del sector donde se encontraba este automotor y en el que evidencia que de otro vehículo color negro se baja un sujeto quien violenta el vidrio trasero y en repetidas ocasiones ingresa al automotor, hurtando así diferentes elementos tecnológicos y personales.

De manera inmediata, las patrullas de policía dan inicio a la búsqueda y localización de los hombres, quienes, con información oportuna brindada por la ciudadanía y el gremio de taxistas, en la calle 20 con carrera 20 ubican un automóvil donde se desplazaban dos personas y al realzar el registro al mismo, se evidenció que en su interior portaban los elementos anteriormente hurtados.

Los elementos recuperados fueron entregados a sus propietarios, en cuanto a las personas capturadas y el vehículo inmovilizado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.