Hombre en moto atracó a turista en el centro histórico de Cartagena
El hecho se presentó frente al parque Apolo
Un conductor que transitaba por inmediaciones del parque Apolo en el centro histórico de Cartagena, grabó el instante cuando un sujeto en moto arrastra a un turista para despojarlo, al parecer, de una cadena.
En video quedó registrado el momento cuando el delincuente aprovecha que su víctima camina desprevenida, para arrancarle la prenda de oro y darse a la fuga con sentido al sector de Puerto Duro.
Por ahora, la policía metropolitana no ha entregado un reporte oficial sobre este caso, por eso se desconoce si el atracador fue capturado.