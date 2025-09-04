Tres capturados por hurto de camioneta dejó operativo de la Policía en Bolívar

La Policía Nacional capturó a tres individuos por receptación en la ruta 9006, km 62, y recuperó una camioneta robada (placas LFZ-338).

Presuntamente, los implicados alquilaron la camioneta en Magangué, donde tienen talleres de soldadura, para comprar materiales en Cartagena. El vehículo había sido robado en Aguachica, Cesar, en 2024.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante de la Policía de Bolívar, recomienda: “Antes de alquilar o comprar un vehículo, verifique su procedencia y acuda a los peritos de automotores de la seccional de investigación criminal para evitar ser víctima de delitos como la receptación”.

Recomendaciones al adquirir un vehículo:

* Verifique la documentación del vehículo (licencia de tránsito, SOAT, etc.).

* Realice una inspección técnico-mecánica exhaustiva.

* Consulte los antecedentes del vehículo en la página del RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito).

* Verifique los antecedentes del vehículo en una estación de Policía o CAI cercano.

* Desconfíe de ofertas demasiado atractivas, ya que podrían ser indicio de un vehículo robado.

Los detenidos y la camioneta fueron entregados a la Fiscalía. Un juez definirá su situación judicial.

Finalmente, la Policía Nacional invita a los propietarios de vehículos a realizar revisiones periódicas del estado legal de sus automotores, especialmente al momento de adquirirlos, y a apoyarse en las herramientas dispuestas por la institución para evitar ser víctimas de estafas o convertirse en responsables de delitos como la receptación.