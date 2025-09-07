En Bolívar hombre fue capturado por trabajar como mototaxista con vehículo presuntamente robado

La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en el departamento de Bolívar detuvo a un hombre señalado por el delito de receptación.

Los uniformados realizaban acciones preventivas de registro y control en la vía que de San Onofre conduce a Cartagena cuando interceptaron a un ciudadano que se movilizaba en una moto marca Bajaj, línea Bóxer, de placa UME-56F, para verificar su identidad y revisar sus antecedentes. “El detenido tiene 29 años y, al momento de la verificación, no presentaba ninguna novedad”.

Sin embargo, los uniformados sospecharon que algo andaba mal, por lo que revisaron los antecedentes de la moto negra en la que se desplazaba. Ahí evidenciaron que el vehículo figuraba como hurtado en Cartagena, desde el mes de marzo del presente año, en la modalidad de halado.

El sujeto fue capturado en flagrancia por el delito de receptación y quedó a disposición de la Fiscalía para que aclare la procedencia de la moto.

“En lo corrido del año, la Policía Nacional en el departamento de Bolívar ha logrado capturar a 31 personas por el delito de receptación. Además, ha recuperado 111 motocicletas”, afirmó el coronel Alejandro Reyes Ramírez.

La Policía Nacional de Colombia en el departamento de Bolívar continuará desplegando estos operativos, que siguen arrojando capturas de personas sorprendidas en medio de los controles.