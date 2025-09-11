VIDEO: Muere soldado en trágico accidente de tránsito en vía nacional de Santander

Bucaramanga

Un lamentable accidente de tránsito terminó con la vida de un soldado profesional en el municipio de San Gil.

El joven identificado como Iván Andrés Rivera Rangel, de 25 años, murió tras estrellarse en su motocicleta contra un bus de la empresa de Berlinas del Fonce, en una de las vías nacionales más transitadas de Santander.

El siniestro ocurrió cuando Rivera Rangel se movilizaba por la zona conocida como “La Punta del Este”, un corredor vial con alta circulación de vehículos de carga, transporte público y particulares.

Detalles del accidente y estado de la investigación

De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Tránsito de San Gil, el bus estaba en marcha al momento que la motocicleta del soldado quedó atrapada en la parte delantera del vehículo.

Después de hacer el levantamiento del cuerpo, el bus quedó a disposición de las autoridades en los patios de San Gil.

El joven fue trasladado a un centro médico pero falleció en el camino.

El secretario de Tránsito, Héctor Alberto Ardila, mostró en entrevista con Caracol Radio su preocupación por la seguridad vial en esta vía.

🔴#AccidentesViales | Un soldado perdió la vida en un trágico accidente de tránsito en vía nacional en San Gil.



“Según información preliminar y cámaras de video Iván Andrés se desplazaba a alta velocidad después de salir de unos bares con amigos. No se ha determinado aún si hubo invasión de carril o exceso de velocidad, pero sí sabemos que fue un accidente fatal. Este corredor vial tiene una siniestralidad muy alta y es una prioridad para la administración municipal reducir estos índices,” afirmó Ardila.

Contexto vial y cifras preocupantes en San Gil

El secretario señaló que esta vía nacional donde ocurrió el accidente es la más crítica en materia de siniestralidad en el municipio, con al menos tres accidentes fatales solo en el último kilómetro del tramo afectado.

En lo que va del año el reporte indica que han ocurrido ocho muertes por accidentes viales en San Gil, cifra que supera el total de fallecidos del año anterior.

En el 2023 se presentaron tres fallecidos, en el 2024 cinco muertes y este año a la fecha ya van ocho.

“Estamos trabajando en la gestión del anillo vial que permitirá desviar el tráfico pesado y disminuir los accidentes en la zona urbana, pero estas obras son proyectos a largo plazo y dependen del presupuesto nacional,” explicó Ardila.

Datos personales y homenaje

Iván Andrés Rivera Rangel era un joven oriundo de San Gil, soldado profesional que se encontraba fuera de servicio y vestido de civil en el momento del accidente.

Su velación será hoy a las 12 del mediodía en la funeraria Serfusangil, ubicada en La Samaritana en San Gil.

Las exequias son el viernes 12 de septiembre en el cementerio Valle de la Esperanza, tras una misa en la parroquia Divina Misericordia de Coovid, también en San Gil.