¿Habrá restricción del parrillero en moto y pico y placa metropolitano en Bucaramanga?

Bucaramanga

El Tribunal Administrativo de Santander, con ponencia del magistrado Iván Fernando Prada Macías tomó una decisión en el caso de una tutela presentada por John Albeiro Salcedo González en contra del Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga y en contra de las autoridades del tránsito de los 4 municipios del área metropolitana.

El accionante consideraba que mediante la providencia judicial que impuso medidas restrictivas al uso de motocicletas en el área metropolitana de Bucaramanga, presuntamente se vulneraron algunos derechos fundamentales como los de “propiedad privada uso y goce”, “intimidad”, “libertad”, “libre circulación” y “debido proceso” “igualdad”.

El señor Prada Macías solicitaba medidas de protección y que se declarara la vulneración de sus derechos, al tiempo que pedía la suspensión inmediata de la aplicación de la medida de restricción al parrillero hombre mientras no existiera un estudio técnico que justificara objetivamente la distinción por género.

La respuesta de la justicia

El Tribunal Administrativo de Santander declaró “la carencia actual de objeto por hecho superado dentro de la acción de tutela instaurada por John Albeiro Salcedo González”.

También determinó improcedente la tutela en relación a la presunta afectación derivada del acuerdo metropolitano del 6 de agosto de 2013.

En resumen, quedó abierta la posibilidad de que en un futuro, se restrinja la circulación de motocicletas con parrillero como se había estipulado en una hoja de ruta establecida por el juzgado 15 Administrativo del Circuito de Bucaramanga.

En ese documento se especifica que los alcaldes tienen hasta el 15 de diciembre para proferir los actos administrativos con relación a las restricciones; si no lo hacen, el mismo juez determinará las acciones que se aplicarán.

Las medidas deben ponerse en práctica a partir del 2 de febrero de 2026.

¿Vuelve el pico y placa extendido?

En el caso de la restricción del pico y placa en los 4 municipios del área metropolitana de Bucaramanga hay una novedad.

El Consejo de Estado determinó revocar los numerales segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo de la sentencia de 18 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander en el caso de una acción de tutela interpuesta por Leonardo Silva.

El hecho significa que revive el pico y placa que alcanzó a aplicarse durante unas semanas en toda el área metropolitana de Bucaramanga.