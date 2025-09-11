Precio del café para HOY, 11 de septiembre, según la Federación Nacional de Cafeteros

La Federación Nacional de Cafeteros es el representante principal de los caficultores en Colombia, pues ellos no solo se encargan de vender el café y de actualizar diariamente el precio de esta, sino que también, se encargan de ayudar a las familias que participen dentro de este gremio, brindándoles herramientas para llevar a cabo sus tareas.

Asimismo, realizan otras actividades dentro, como informes sobre la gestión que se hace, ensayos sobre café, normatividad y reglamentación en cuanto a temas sociales, ambientales y disciplinarios. Si bien hay muchas opciones por explorar dentro de la página web de la FNC, las actualizaciones para estos documentos no son frecuentes.

Por otro lado, cabe destacar que en otras plataformas como X, son más activos y es mucho más probable obtener información de primera mano en esta red social. Inclusive, diariamente publican el precio del café por las tardes, en donde se puede encontrar un link que se dirige, un archivo que contiene una variedad de datos sobre la pasilla, el cierre del precio del café y mucho más.

Precio del café para HOY, 11 de septiembre

Para este jueves 11 de septiembre, la FNC presentó el valor del café en uno de sus informes diarios, mostró que el precio total por carga, según el cierre de la bolsa de Nueva York, es de $3,013,000 pesos, y el precio total de pasilla contenida en el pergamino 10,000 COP/Kg.

Esto representando una caída de $35 pesos, ya que el día de ayer, 10 de septiembre, se cotizó en $3,048,000 pesos colombianos.

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 1️⃣1️⃣ de septiembre 👉🏽https://t.co/7mfykA4Sdv pic.twitter.com/pnUvmxGalI — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) September 11, 2025

Precio del café en dólares HOY, 11 de septiembre

El precio del café en dólares se cotiza para este 11 de septiembre de la siguiente manera:

384,50 USD, presentando una caída del 0,62%, que serían aproximadamente, 2,40 USD, pues el día de ayer, 10 de septiembre, se cotizó en $384,50 dólares.

Precio del café en las principales ciudades del país para este 11 de septiembre en Colombia

Para este 11 de septiembre, según el informe diario de la FNC, así se cotiza en las principales ciudades del país el café:

Armenia – Carga: $3,013,500 | Kilo: $24,108 | Arroba: $301,350

– Carga: $3,013,500 | Kilo: $24,108 | Arroba: $301,350 Bogotá – Carga: $3,012,250 | Kilo: $24,098 | Arroba: $301,225

– Carga: $3,012,250 | Kilo: $24,098 | Arroba: $301,225 Bucaramanga – Carga: $3,011,875 | Kilo: $24,095 | Arroba: $301,188

– Carga: $3,011,875 | Kilo: $24,095 | Arroba: $301,188 Buga – Carga: $3,014,250 | Kilo: $24,114 | Arroba: $301,425

– Carga: $3,014,250 | Kilo: $24,114 | Arroba: $301,425 Chinchiná – Carga: $3,013,375 | Kilo: $24,107 | Arroba: $301,338

– Carga: $3,013,375 | Kilo: $24,107 | Arroba: $301,338 Cúcuta – Carga: $3,011,375 | Kilo: $24,091 | Arroba: $301,138

– Carga: $3,011,375 | Kilo: $24,091 | Arroba: $301,138 Ibagué – Carga: $3,012,625 | Kilo: $24,101 | Arroba: $301,263

– Carga: $3,012,625 | Kilo: $24,101 | Arroba: $301,263 Manizales – Carga: $3,013,375 | Kilo: $24,107 | Arroba: $301,338

– Carga: $3,013,375 | Kilo: $24,107 | Arroba: $301,338 Medellín – Carga: $3,012,625 | Kilo: $24,101 | Arroba: $301,263

– Carga: $3,012,625 | Kilo: $24,101 | Arroba: $301,263 Neiva – Carga: $3,011,750 | Kilo: $24,094 | Arroba: $301,175

– Carga: $3,011,750 | Kilo: $24,094 | Arroba: $301,175 Pamplona – Carga: $3,011,500 | Kilo: $24,092 | Arroba: $301,150

– Carga: $3,011,500 | Kilo: $24,092 | Arroba: $301,150 Pasto – Carga: $3,011,500 | Kilo: $24,092 | Arroba: $301,150

– Carga: $3,011,500 | Kilo: $24,092 | Arroba: $301,150 Pereira – Carga: $3,013,375 | Kilo: $24,107 | Arroba: $301,338

– Carga: $3,013,375 | Kilo: $24,107 | Arroba: $301,338 Popayán – Carga: $3,013,625 | Kilo: $24,109 | Arroba: $301,363

– Carga: $3,013,625 | Kilo: $24,109 | Arroba: $301,363 Santa Marta – Carga: $3,015,125 | Kilo: $24,121 | Arroba: $301,513

– Carga: $3,015,125 | Kilo: $24,121 | Arroba: $301,513 Valledupar – Carga: $3,012,750 | Kilo: $24,102 | Arroba: $301,275

