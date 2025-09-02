Precio del café HOY, 2 de septiembre, según la FNC: ¿ha bajado?

Colombia es un país diverso, con grandes montañas, flora y fauna, dónde se cultivan variedades de frutas, granos, vegetales y entre otros.

El café colombiano es uno de los mejores del mundo, tanto así, que en varios países ya es reconocido por su inigualable sabor. Pese a que a las exportaciones y los buenos comentarios por la calidad de este grano, dentro de la región, al parecer, no se consume como se debería.

CaféMyWay es una plataforma web dedicada a escribir y estudiar sobre el café en Colombia y los usos que se le puede dar en diferentes contextos, incluso, llegando a hacer recomendaciones. En artículo, mostraron los diferentes indicadores sobre el consumo del café dentro del país, siendo el 2024, uno de los años en dónde menos se bebió.

Para este 2025 el consumo interno ha estado en aumentado respecto al 2024, pues tuvo un crecimiento del 41%, que en billones, representaría una ganancia de 1,35 millones de sacos de 60 kg. Esto es importante, ya que los precios pueden variar dependiendo el cierre de la bolsa en Nueva York.

Precio del café HOY, 2 de septiembre, según la FNC

Teniendo como base el informe diario que presenta la Federación Nacional de Cafeteros y el cierre de la Bolsa de Nueva York, el precio total del café por carga de 125 Kg de pergamino seco FR 94 hoy, 2 septiembre, es de 2,983,000 COP.

Mientras que el precio total de pasilla contenida en el pergamino es de 10,000 kg.

Consulte aquí el precio interno de referencia para la compra de café pergamino seco, hoy 2️⃣ de septiembre 👉🏽https://t.co/7mfykA4Sdv pic.twitter.com/QTQ53mKTSN — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) September 2, 2025

Precio total del café en las principales ciudades de Colombia

El precio total por carga, kilo y arroba en las principales ciudades del país es:

ARMENIA | Carga 2,983,500 | Kilo 23,868 | Arroba 298,350

2,983,500 23,868 298,350 BOGOTÁ | Carga 2,982,250 | Kilo 23,858 | Arroba 298,225

2,982,250 23,858 298,225 BUCARAMANGA | Carga 2,981,875 | Kilo 23,855 | Arroba 298,188

2,981,875 23,855 298,188 BUGA | Carga 2,984,250 | Kilo 23,874 | Arroba 298,425

2,984,250 23,874 298,425 CHINCHINÁ | Carga 2,983,375 |Kilo 23,867 | Arroba 298,338

2,983,375 23,867 298,338 CÚCUTA | Carga 2,981,375 | Kilo 23,851 | Arroba 298,138

2,981,375 23,851 298,138 IBAGUÉ | Carga 2,982,625 | Kilo 23,861 | Arroba 298,263

2,982,625 23,861 298,263 MANIZALES | Carga 2,983,375 | Kilo 23,867 | Arroba 298,338

2,983,375 23,867 298,338 MEDELLÍN | Carga 2,982,625 | Kilo 23,861 | Arroba 298,263

2,982,625 23,861 298,263 NEIVA | Carga 2,981,750 | Kilo 23,854 | Arroba 298,175

2,981,750 23,854 298,175 PAMPLONA | Carga 2,981,500 | Kilo 23,852 | Arroba 298,150

2,981,500 23,852 298,150 PASTO | Carga 2,981,500 | Kilo 23,852 | Arroba 298,150

2,981,500 23,852 298,150 PEREIRA | Carga 2,983,375 | Kilo 23,867 | Arroba 298,338

2,983,375 23,867 298,338 POPAYÁN | Carga 2,983,625 | Kilo 23,869 | Arroba 298,363

2,983,625 23,869 298,363 SANTA MARTA | Carga 2,985,125 | Kilo 23,881 | Arroba 298,513

2,985,125 23,881 298,513 VALLEDUPAR | Carga 2,982,750 | Kilo 23,862 | Arroba 298,275

Estos son los valores mostrados en el informe de la FNC, si desea obtener mayor información sobre otras variantes que ha tenido el café, consulte aquí.

