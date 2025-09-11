¿El dólar sigue bajando? Cotización oficial del DÓLAR hoy 11 de septiembre, según Banrep

Históricamente, se ha visto al dólar como una de las inversiones más seguras, pues con el paso del tiempo, esta divisa se ha fortalecido constantemente frente a monedas de otros países en desarrollo con economías más inestables, como por ejemplo, Colombia.

A pesar de esto, muchos inversionistas no consideran el dólar como una inversión rentable que genere grandes beneficios, sin embargo, es considerada una opción para realizar ahorro y proteger el dinero frente a incertidumbres económicas y frente a la devaluación.

En conjunto con esto, las recomendaciones que realizan los expertos frente a quienes desean proteger su dinero o realizar este tipo de inversiones ‘defensivas’, están orientadas hacia la diversificación e inversión en fondos que ofrezcan rentas fijas.

Inversiones en oro

Desde siglos pasados, el oro se ha visto como un refugio seguro en tiempos de inestabilidad e incertidumbre económica, pues se ha percibido desde siglos atrás como uno de los activos más seguros en el mundo. En años recientes, debido a sucesos como la pandemia, las guerras y la inflación que ha atacado a varios países, han sido razones suficientes para impulsar el precio del oro a su precio más alto en la historia.

Además de esto, los expertos aseguran que el oro es la mejor inversión para un principiante, pues es segura y poco especulativa. Por otro lado, también se establece la plata como un metal para invertir, sin embargo, a pesar de que permite realizar inversiones de un valor menor al oro, es mucho más volátil, y así como puede generar grandes ganancias, también puede causar grandes pérdidas.

Para el día de ayer, 10 de septiembre, el oro alcanzó su máximo histórico, estableciéndose en $3.674 dólares por onza.

¿Cuál es el precio del dólar en Colombia?

El dólar sigue manteniéndose por debajo de la barrera de los $4.000 pesos colombianos, para el día de hoy, presentó un leve aumento de 2 pesos frente al precio de apertura del día de ayer, 10 de septiembre.

Según esto, y la publicación de la tasa representativa del mercado que se encuentra en la página oficial del Banco de la República, el precio del dólar para hoy, 11 de septiembre, es de $3.921 pesos colombianos por cada dólar.

Precio del dólar en diferentes ciudades de Colombia

A continuación encontrará unos valores de referencia que corresponden a un promedio resultante de los precios ponderados que son establecidos por diferentes casas de cambio y entidades bancarias en algunas ciudades del país, por tal razón, al acudir a alguno de estos sitios, podría encontrar valores similares a los siguientes:

Bogotá D.C. – Compra: $3,942 | Venta: $3,999

– Compra: $3,942 | Venta: $3,999 Medellín – Compra: $3,786 | Venta: $3,952

– Compra: $3,786 | Venta: $3,952 Cali – Compra: $3,860 | Venta: $3,980

– Compra: $3,860 | Venta: $3,980 Cartagena – Compra: $3,800 | Venta: $4,000

– Compra: $3,800 | Venta: $4,000 Cúcuta – Compra: $3,920 | Venta: $3,960

– Compra: $3,920 | Venta: $3,960 Pereira – Compra: $3,900 | Venta: $3,960

