Precio del dólar en Venezuela HOY 11 de septiembre: esta es la cifra oficial que reporta el BCV

A lo largo del 2025, el precio del dólar en Venezuela ha venido experimentando una constante alza por cuenta de la continua depreciación del bolívar y de la presión económica por parte de Estados Unidos a raíz de las sanciones que ha implementado en comercio exterior.

El país cuenta con la mayor reserva de petróleo en el mundo al albergar algo más de 300.000 millones de barriles, de acuerdo a las cifras de la Administración de Energía (EIA) en Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno norteamericano ha tomado medidas como revocar las licencias de Chevron y otras compañías que venían adelantando sus operaciones en territorio venezolano.

Esta decisión, tomada a principios de 2025, se produjo como respuesta a las violaciones del gobierno de Nicolás Maduro ante la falta de garantías en materia democrática, algo que fue fundamental para atenuar las restricciones previas.

Este tipo de acciones han representado un duro golpe para la economía venezolana, pues la exportación de petróleo es su principal fuente de ingresos. Si bien el país se ha abierto al mercado asiático al llegar a países como China, el producto se ha vendido a un precio más barato, lo que impide que haya un buen ingreso de dólares.

Por otra parte, la actual tensión entre Venezuela y Estados Unidos también agrava las relaciones comerciales entre ambos países por la iniciativa del gobierno de Donald Trump de enfrentar a grupos narcotraficantes, incluyendo el Cartel de los Soles, con el despliegue de varios buques en el mar Caribe, algo que el régimen de Nicolás Maduro ha considerado como una amenaza a la soberanía.

Así está el precio del dólar en Venezuela para este jueves 11 de septiembre

En medio de esta situación, el dólar sigue aumentando su precio. De acuerdo al más reciente reporte del Banco Central de Venezuela, su valor está en 157,72870000 bolívares para este jueves 11 de septiembre de 2025. Esto representa una nueva alza con respecto a la cifra entregada el día anterior (156,37390000 bolívares).

Por otra parte, la entidad también entregó las cifras correspondientes al precio de las demás divisas que se manejan en el país. Estas son:

Euro: 184,87538655 bolívares

184,87538655 bolívares Yuan chino: 22,14824124 bolívares

22,14824124 bolívares Lira turca: 3,82058068 bolívares

3,82058068 bolívares Rubio ruso: 1,86394055 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para este jueves 11 de septiembre

Según indica el Banco Central de Venezuela, las casas de cambio para este jueves 11 de septiembre de 2025 manejan los siguientes precios para los interesados en hacer transacciones con bolívares.

Banco Mercantil: 157,9075 bolívares por compra y 159,0721 bolívares por venta.

157,9075 bolívares por compra y 159,0721 bolívares por venta. Banesco: 150,3417 bolívares por compra y 158,9610 bolívares por venta.

150,3417 bolívares por compra y 158,9610 bolívares por venta. Banco Nacional de Crédito: 156,6073 bolívares por compra y 159,7376 bolívares por venta.

156,6073 bolívares por compra y 159,7376 bolívares por venta. BBVA Provincial: 157,0708 bolívares por compra y 158,3187 bolívares por venta.

157,0708 bolívares por compra y 158,3187 bolívares por venta. R4: 159,8942 bolívares por compra y 156,8287 bolívares por venta.

159,8942 bolívares por compra y 156,8287 bolívares por venta. Otras Instituciones: 157,2893 bolívares por compra y 158,1705 bolívares por venta.

Actualmente, el precio del dólar en Venezuela supera el valor del salario mínimo que rige en el país desde marzo de 2022 (130 bolívares) sin tener en cuenta los bonos que entrega el gobierno.