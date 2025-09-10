Cotización de la carga de café HOY 10 de septiembre en Colombia, según FNC

Recientemente, la Federación Nacional de Cafeteros reveló en uno de sus reportes, que para el pasado mes de agosto se habían producido 14,8 millones de sacos de café, esto contando la producción realizada desde el mes de septiembre de 2024. Esta gran producción representa un aumento frente a la cantidad de sacos de café reportados para el mismo periodo anterior.

Según el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, dichos incrementos en la producción de sacos de café en los meses recientes, se debe principalmente a un desfase en las cosechas de este grano. Pues en el primer semestre del año, se reportó una disminución en la producción debido a las lluvias persistentes que no permitían su cosecha, la cual, fue recogida hacia inicios del segundo semestre del año.

Este incremento también fue evidenciado en las exportaciones de dicho producto, pues entre septiembre de 2024 y el pasado mes de agosto, se exportaron 13,7 millones de sacos de café, dos millones de sacos más frente al mismo periodo del reporte anterior.

Precio del café en Colombia HOY 10 de septiembre

Según la más reciente publicación de la Federación Nacional de Cafeteros, donde se reveló el precio de referencia para la venta de café, se evidenció un leve aumento de tan solo 3 pesos colombianos frente al valor del día anterior.

Según esto, para el día de hoy, 10 de septiembre, el precio total por la carga de 125 kg de pergamino seco FR 94 es de 3,048,000 pesos colombianos.

Precio del café en dólares HOY 10 de septiembre

En los diferentes indicadores de mercado que son publicados en la plataforma ‘Investing’ se puede encontrar el valor del futuro de los precios del café, que es lo mismo, al precio del café en dólares.

Según la información allí publicada, el precio del café en dólares aumentó un 0,71%, que se ve reflejado en un crecimiento de $2,70 dólares. Con base en esto, el precio de cierre del café en la bolsa, fue de $ 384,50 dólares.

Precio del café en diferentes ciudades del país

Los siguientes valores son una referencia para la venta de café que sea entregado en Almacafé:

ARMENIA | Carga 3,048,500 | Kilo 24,388 | Arroba 304,850

| 3,048,500 | 24,388 | 304,850 BOGOTÁ | Carga 3,047,250 | Kilo 24,378 | Arroba 304,725

| 3,047,250 | 24,378 | 304,725 BUCARAMANGA | Carga 3,046,875 | Kilo 24,375 | Arroba 304,688

| 3,046,875 | 24,375 | 304,688 BUGA | Carga 3,049,250 | Kilo 24,394 | Arroba 304,925

| 3,049,250 | 24,394 | 304,925 CHINCHINÁ | Carga 3,048,375 | Kilo 24,387 | Arroba 304,838

| 3,048,375 | 24,387 | 304,838 CÚCUTA | Carga 3,046,375 | Kilo 24,371 | Arroba 304,638

| 3,046,375 | 24,371 | 304,638 IBAGUÉ | Carga 3,047,625 | Kilo 24,381 | Arroba 304,763

| 3,047,625 | 24,381 | 304,763 MANIZALES | Carga 3,048,375 | Kilo 24,387 | Arroba 304,838

| 3,048,375 | 24,387 | 304,838 MEDELLÍN | Carga 3,047,625 | Kilo 24,381 | Arroba 304,763

| 3,047,625 | 24,381 | 304,763 NEIVA | Carga 3,046,750 | Kilo 24,374 | Arroba 304,675

| 3,046,750 | 24,374 | 304,675 PAMPLONA | Carga 3,046,500 | Kilo 24,372 | Arroba 304,650

| 3,046,500 | 24,372 | 304,650 PASTO | Carga 3,046,500 | Kilo 24,372 | Arroba 304,650

| 3,046,500 | 24,372 | 304,650 PEREIRA | Carga 3,048,375 | Kilo 24,387 | Arroba 304,838

| 3,048,375 | 24,387 | 304,838 POPAYÁN | Carga 3,048,625 | Kilo 24,389 | Arroba 304,863

| 3,048,625 | 24,389 | 304,863 SANTA MARTA | Carga 3,050,125 | Kilo 24,401 | Arroba 305,013

| 3,050,125 | 24,401 | 305,013 VALLEDUPAR | Carga 3,047,750 | Kilo 24,382 | Arroba 304,775

