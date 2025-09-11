Por el abatimiento de alias Guillermino, disidencias habrían dinamitado una torre eléctrica

Medellín

Cerca de las 8 de la noche de este miércoles se sintió una fuerte explosión en el suroriente de Medellín que dejó con expectativa a quienes la escucharon y sintieron.

Muchas fueron las versiones que comenzaron a circular sobre este hecho, pero con el paso de los minutos las autoridades lograron evidenciar qué era lo que había ocurrido realmente en el sector de Loreto por el sector de la Asomadera.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en cuenta de X confirmó que se trató de un atentado terrorista contra una torre de energía de la empresa EPM, que no afectó el fluido eléctrico. Según el mandatario, presuntos integrantes de las disidencias del frente 36 dinamitaron la torre y que dejaron una bandera del grupo ilegal en represalias por el abatimiento de alias Guillermino , uno de los principales cabecillas de ese grupo guerrillero en Antioquia y muerto en combate en zona rural de Campamento Norte del departamento.

Video I Se conoce un video en el que muestra la torre de energía de EPM dinamitada en el sector de Loreto de Medellín.

📽️cortesía

“En horas de la noche hizo presencia la policía en vía Loreto, sector de La Asomadera, para verificar la presencia de bandera alusiva al frente 36 de las FARC. En el sector hubo detonaciones y se pudo confirmar la afectación de una de las torres de energía de EPM. Personal del ejército y policía antiexplosivos se encuentran en el lugar”, escribió el mandatario.

La onda explosiva afectó los ventanales de las viviendas cercanas, como quedó refrendado en videos que circularon por las redes sociales.

De otro lado, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que se citó a un consejo de seguridad para este jueves y apoyó la versión del alcalde Fico sobre los presuntos responsables del ataque contra la torre de energía y agregó: “Este es el frente de Calarcá, el mismo criminal con quien @petrogustavo insiste en negociar la paz total”.

#Atención I Las autoridades están indagando sobre una fuerte explotación que se reportó en el sector de Loreto hace poco. Por ahora no se tiene claridad sobre lo ocurrido. La onda explosiva quebró varios vidrios de apartamentos.

📽️Denuncias Antioquia

Se espera la ampliación de esta información mientras que las autoridades siguen buscando la existencia de otros posibles artefactos.

⛔️Por cuestiones de seguridad se presenta cierre preventivo de Calle 19A con Carrera 27 y Calle 29 con Carrera 30 en el sector de Loreto. Recomendamos tomar vías alternas.

En desarrollo…