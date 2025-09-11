Patrulla de la policía fue atacada a disparos en Buriticá, Antioquia: un uniformado resultó herido

Buriticá, Antioquia

Una patrulla de la Policía Nacional fue nuevamente blanco de un ataque armado, presuntamente cometido por el Clan del Golfo, en el sector El Calvario, a cinco minutos del casco urbano de Buriticá, occidente del departamento de Antioquia.

De acuerdo al reporte oficial, el hecho violento ocurrió cuando los uniformados recogían elementos de dotación y fueron emboscados por hombres armados que dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo de la policía.

En medio del hostigamiento, el conductor perdió el control y el carro terminó contra un barranco. Como consecuencia del ataque resultó herido el patrullero Julio César Pacheco Rico, quien recibió un impacto de bala en el brazo izquierdo, lesión que no reviste gravedad, mientras que su compañero salió ileso.

Refuerzo de seguridad en la zona

Tras el atentado se activaron los protocolos de seguridad en la zona, mientras que el herido fue trasladado inicialmente a un centro asistencial de Buriticá, donde se le practicaron valoraciones para determinar si requería remisión a un hospital de mayor complejidad.

El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante encargado del Departamento de Policía Antioquia, explicó que tras la agresión se desplegaron unidades de refuerzo: “De inmediato se activaron los planes de defensa institucional y se enviaron apoyos para asegurar la integridad de los policías, brindar acompañamiento en la zona y coordinar el traslado del vehículo oficial”.

Aunque todavía no se ha establecido la identidad de los responsables, las autoridades aseguran que en este sector tiene presencia el grupo armado del Clan del Golfo, por lo que no se descarta que esta organización ilegal esté detrás de la emboscada.