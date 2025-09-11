Medellín

Dos ladrones intentaron robar $200 millones y la policía dio de baja a uno e hirió a otro en Itagüí

Las dos personas que se movilizaban en una motocicleta con la placa alterada

Intento de fleteo deja un muerto y un herido - Foto tomada de un video cortesía

Itagüí- Antioquia

En la tarde de este miércoles, la cotidianidad de las personas que circulan y trabajan por el parque del municipio de Itagüí se vio alterada debido a una balacera que se reportó en la zona. Dos fleteros intentaron cometer un millonario hurto a un ciudadano que se movilizaba en un vehículo particular.

La oportuna reacción de la policía fue contundente para evitar que se cometiera el ilícito contra la víctima, a la cual pretendían quitarle de manera violenta 200 millones de pesos. Y no solo se frustró el fleteo.

“Dos bandidos en una motocicleta, la cual tenía la placa alterada. Trataron de hurtar 200 millones de pesos a unas personas que se movilizaban en una camioneta. Al reaccionar, la Policía Nacional da de baja en legítima defensa para defender un derecho propio o ajeno a uno de los bandidos, incautándole un revólver y lesiona gravemente a otro delincuente”, reportó Rafael Otálvaro, secretario de seguridad de Itagüí.

Por ahora, las autoridades están en las pesquisas iniciales para identificar a los delincuentes y establecer las circunstancias sobre este fleteo que deja un muerto y un herido en pleno centro de Itagüí.

