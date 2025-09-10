Atención, fue dado de baja alias Guillermino, uno de los cabecillas de las disidencias en Antioquia

Caracol Radio ha conocido que personal de inteligencia de la Policía Nacional logró ubicar y dar de baja a Jorge Iván Salazar, alias Guillermino, uno de los principales cabecillas de ese frente guerrillero que hace parte del bloque Magdalena Medio, bajo el mando de alias Calarcá.

Esta persona fue dada de baja en zona rural del municipio de Campamento en el Norte de Antioquia, donde los comandantes, incluidos Primo Gay, máximo jefe del frente 36, permanecían.

Por esta persona se estaba ofreciendo una recompensa de hasta 200 millones de pesos.

Por ahora es la información que ha logrado confirmar Caracol Radio y se está a la espera de la ampliación de esta información que está manejando el nivel central debido a la importancia del golpe a ese grupo ilegal señalado de ser el responsable del asesinato de 13 policías en Amalfi.

De manera preliminar se informa que otros tres ilegales también murieron. Además se realizaron otras importantes capturas.

En desarrollo.