Cumbre Internacional de sostenibilidad: más de 34.000 personas asistieron al evento

Líderes y expertos se dan cita en Bogotá para definir acciones frente al cambio climático. | Foto: Cumbre Ambiental

Termina la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental, evento promovido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la Cámara de Comercio de Bogotá, al cual asistieron más de 34.000 personas, más de 40 países invitados, y se desarrollaron 14 paneles internacionales, participaron 761 entidades y se llevaron a cabo 3 ruedas de negocios.

El director de la CAR, Alfred Ballesteros, destacó los acuerdos y alianzas realizadas en la cumbre, para avanzar con el compromiso ambiental en Colombia.

Entre los principales acuerdos se destacan el realizado con el gobierno de Noruega para poner en órbita un satélite para la gestión ambiental en Colombia, así como con PepsiCo, con quien se pondrá en marcha el primer piloto de recarga artificial de acuíferos.

De igual forma, se resalta la alianza con el INPEC con quien se avanzará en procesos de remoda para llevar la economía circular; y alianzas con la gobernación de Cundinamarca y 47 municipios, para tener un vivero por entidad territorial.

“Colombia tiene retos enormes, ajustar la política nacional ambiental, implementar acciones desde la institucionalidad, desde los sectores productivos, pero también desde cada uno de nosotros, cómo cada ciudadano se compromete a contribuir con cambios de conducta y con una concientización que nos permita relacionarnos de mejor forma con nuestros recursos naturales”, dijo el director Alfred Ballesteros.

En este mismo espacio, se presentaron propuestas legislativas en materia ambiental al congreso, como permitir alianzas público privadas para la construcción de infraestructura verde y restauración de ecosistemas, también lineamientos para la economía circular e inclusión de mecanismos para fortalecer el rehúso de las aguas residuales domésticas en actividades productivas

La cumbre también contó con stands de 100 negocios verdes, en los cuales se invirtieron más de 100.000 millones de pesos.