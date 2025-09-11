CAR presenta propuestas legislativas ambientales al congreso de la república

En medio de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental 2025, el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Alfred Ignacio Ballesteros, presentó a los congresistas de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, propuestas legislativas ambientales que han surgido en el desarrollo de este evento.

Son en total seis iniciativas, que surgieron a través de la construcción colectiva con los diferentes sectores, instituciones y grupos presentes en la cumbre, y que tuvieron como base, un conjunto de postulados técnicos y jurídicos que podrían ser el punto de partida para la formulación de reformas estructurales de las políticas ambientales del país.

Exención del impuesto predial para bienes de interés ambiental

El objetivo para reformular la ley, señala que los concejos municipales, conforme lo hayan dispuesto sus respectivos acuerdos, podrán exonerar el 100% del impuesto predial, a los terrenos de propiedad de los Jardines Botánicos o destinados a estos fines.

El alcance, es que se establezca la disposición de que todos los predios que tengan interés ambiental certificado por la autoridad ambiental, sean beneficiarios de la exención del impuesto predial.

Y a su vez, se considere que los predios de interés ambiental, al tener condiciones de conservación y preservación, no están generando beneficios económicos para sus titulares, y por el contrario, generan bienes y servicios ambientales para beneficio general.

Modificación de la ley de alianzas publico privadas para la inclusión de obras de infraestructura verde y la restauración de ecosistemas

La ley actual define el régimen jurídico de las asociaciones público-privadas en Colombia bajo la figura de contratos entre el Estado y el sector privado para la construcción y provisión de infraestructura y servicios públicos.

Ahora, la propuesta pretende ampliar en margen de aplicación de las alianzas para el desarrollo de proyectos de infraestructura verde, restauración de áreas intervenidas y recuperación de ecosistemas estratégicos, y llegaría a tener impacto en la inversión privada de los planes institucionales de las autoridades ambientales para la elaboración de planes de manejo de áreas protegidas.

Así mismo, se propone un indicador diferencial que se adicionaría a la tasa por uso de los beneficiarios de las diversas fuentes hídricas del territorio, de esta manera se pretende brindar una retribución económica para incentivar la realización o mantenimiento de la infraestructura hidráulica.

Lineamientos para el uso de prendas de vestir bajo principios de la economía circular

Se propone definir mecanismos que faciliten la transición hacia un modelo de economía circular en el sector textil con énfasis en prendas de vestir usadas en entidades públicas ubicadas en el país.

Dicha iniciativa, trae consigo establecer el diseño de dotaciones con criterios de circularidad en las compras públicas por parte de las entidades, y tener mecanismos adecuados para la recolección, remanufactura y reparación de los insumos usados.

Esto incluye la creación de puntos de recolección y la promoción de alianzas productivas en el territorio para la reparación de prendas, y se buscará implementar modelos de negocio circulares que prolonguen la vida útil de los textiles.

Nuevos mecanismos para el uso de aguas residuales

Se formuló una serie de lineamientos para mejorar la aplicación de las normas frente al uso de aguas residuales, los cuales comprenden otorgar incentivos económicos, para promover la inversión y la adopción de tecnologías de reúso de agua por parte de las empresas.

Dentro de la propuesta se busca además, fomentar la investigación y el desarrollo (I+D) en tecnologías para el uso de aguas residuales, que permita la creación de modelos de negocio circulares que incentiven al sector industrial a invertir en proyectos de economía del agua.

Noticia en desarrollo...