Hablamos de sostenibilidad, pero en realidad los hábitos cotidianos no cambian: director CAR

Este 9 de septiembre inició en el Centro de Convenciones Ágora de Bogotá la ‘Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental 2025’, liderada por la CAR y apoyada por la Cámara de Comercio de Bogotá, CAF y Grupo Prisa Media.

Durante tres días, más de 32 países participarán en 165 ponencias, 36 conversatorios, 14 paneles internacionales y 140 stands, además de 100 emprendimientos sostenibles.

Es importante tener en cuenta que el Reino Unido es el invitado especial. Adicionalmente, cerca de 20 mil asistentes confirmaron su participación en este encuentro, que busca posicionarse como la cita más relevante en conocimiento, innovación y sostenibilidad ambiental del año.

En este contexto, Alfred Ballesteros, director general de la CAR Cundinamarca, estuvo en 6AM, para abordar varios temas coyunturales que afectan a este departamento, en materia de sostenibilidad.

En desarrollo...