Economía circular y turismo sostenible: líderes analizan la agenda del Foro Somos Sostenibles 2025

Arturo Bravo, exministro, Vanessa Prieto, Universidad Javeriana, Fidel Franco, director de Planeta Caracol, Paula Sánchez, Fondo Mujer, en su participación en el podcast Economía Circular y Turismo Sostenible: Modelos de desarrollo para el futuro. | Foto: Caracol Radio

En el marco de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental, un nuevo episodio del videopodcast de Sostenibilidad Prisa Media, reunió a Paula Sánchez coordinadora de desarrollo del Fondo Mujer; Vanessa Prieto, investigadora del Laboratorio de Sostenibilidad Empresarial de la Universidad Javeriana y Arturo Bravo, director de Posgrados y Educación Continuada de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado, quienes analizaron los retos y oportunidades del desarrollo sostenible en Colombia.

Durante la conversación los expertos resaltaron la importancia de la innovación, la equidad de género y las prácticas regenerativas. También destacaron el papel de las comunidades, en especial el liderazgo de las mujeres, como actores clave en la transformación productiva, social y ambiental del país.

Estas reflexiones son preámbulo del Foro Somos Sostenibles 2025, organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Convenciones Ágora. El encuentro reunirá a empresas, academia y entidades públicas en torno a temas como transición energética, gobernanza hídrica, economía circular y turismo inclusivo, para consolidar alianzas en pro de un crecimiento más competitivo y sostenible.

Acá la conversación: