Fidel Franco, director de Planeta Caracol recibe reconocimiento en los premios ambientales CAR 2025

Este martes se llevo a cabo la gala de los premios ambientales CAR 2025, de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y Colombia líder, espacio en el que fue galardonado Fidel Franco, director del programa Planeta Caracol, de Caracol Radio, por su labor de visibilizar la conservación y protección ambiental.

En el marco de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental en la que se celebró este evento, Fidel, que cuenta con una larga trayectoria en los medios de comunicación, destacó que este reconocimiento es el resultado de tener una convicción distinta, y es abordar un tema que está en la agenda mundial, que habla de las urgencias que tenemos todos como raza humana, que es el medio ambiente y el cambio climático.

“El periodismo sin duda es un canal, es una herramienta que nos conecta a todos, y en buena hora con el apoyo decidido que he recibido y que planeta ha recibido pues planeta caracol se ha constituido en esa ventana donde están todas las voces de la conservación. Estamos hablando también de seguridad alimentaria, de salud pública”, dijo Fidel Franco.

El impacto informativo y educativo que ha generado el periodista a través de plataformas como Planeta Caracol, lo ha llevado a vivir experiencias cercanas con las comunidades, como es el caso de una profesora de una escuela rural de Cundinamarca, quién contactó a Fidel por medio de un correo, solicitando la grabación de una de las emisiones del programa, con el fin de crear un debate entre sus estudiantes que reforestan bosques y conservan los ecosistemas, por medio del insumo radial.

“Todo este tiempo al frente de Planeta, ha permitido crear contactos, canales, sentir como el programa y los contenidos son utilizados no solo para comentar, sino para educar”, dijo el director de Planeta Caracol.