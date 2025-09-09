La agencia espacial de Colombia firmó acuerdo para la creación de un satélite en el país

En el marco de la Cumbre Ambiental de la CAR, la Agencia Espacial de Colombia anunció la firma con el Centro Espacial Mohammed bin Rashid de Emiratos Árabes Unidos y la Agencia Espacial de Noruega, para desarrollar y poner en órbita un satélite que supervisará la gestión responsable del agua en el país.

“Con este satélite, Colombia se posiciona como un referente en el uso de la tecnología espacial para la protección de nuestros ríos, costas y ecosistemas. La cooperación internacional es la llave para alcanzar soluciones reales a los desafíos ambientales globales, y este proyecto lo demuestra”, señaló la Directora de la Agencia Espacial de Colombia, Diva del Pilar Zamora Acevedo.

Este acuerdo pretende monitorear tanto la sostenibilidad ambiental como el uso responsable de los recursos hídricos en Colombia. Junto con el satélite, se implementará un sistema avanzado con inteligencia artificial que interpreta los datos en materia de gestión responsable del agua, la protección de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático.

“Con estas nuevas tecnologías, los 104 municipios de Cundinamarca contarán con un sistema de monitoreo permanente y confiable de sus cuerpos de agua. Esto no solo fortalecerá nuestra capacidad de vigilancia ambiental, sino que también consolidará la gestión sostenible de los recursos hídricos en beneficio de las comunidades y de los ecosistemas de la jurisdicción”, expresó el Director de la CAR.