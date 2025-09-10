CAR construirá 47 viveros en 104 municipios de Cundinamarca y la zona rural de Bogotá ( Foto. Minambiente )

La Corporación Autónoma de Cundinamarca, construirá 47 aulas ambientales forestales en 104 municipios del departamento y la zona rural de Bogotá, con el fin de promover la restauración ecológica y participativa a través de la producción de árboles nativos, vinculando a la comunidades.

El anuncio de la implementación de esta iniciativa, que se dio en el marco de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental, tiene como objetivo que las comunidades cuenten con una amplia producción de árboles nativos, frutales o maderables.

En ese mismo sentido, se busca integrar un componente de educación ambiental, en el que los viveros funcionen también como un aula de aprendizaje en el que se realicen talleres que aborden temáticas relacionadas al medio ambiente y su cuidado.

Municipios priorizados para la construcción de viveros

En la primera fase de construcción de estas aulas, se encuentran municipios priorizados como: Zipaquirá, Guaduas, Vianí, Chocontá, La Calera, Pacho, Facatativá, Cabrera, Yacopí, Carmen de Carupa, Macheta, Ubaté, Girardot, Vergara, Tabio, Quebradanegra, Tocaima, Villeta, La Mesa, San Francisco y Buenavista.

En cuanto a la infraestructura, contará con invernaderos, áreas de germinación, crecimiento, almacenamiento de materiales, sistemas de recolección de agua lluvia, zonas de preparación de sustratos, entre otras.

“El proyecto contará con una inversión de más de 9.000 millones de pesos para la construcción de los primeros 46 viveros contemplados en la primera fase y representados en una asignación desde 180 millones hasta 205 millones según el tipo de aula asignada”, indica la Corporación.