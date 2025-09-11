“Son delitos”: procurador Eljach por asonadas que han dejado a militares secuestrados

Desde Barranquilla, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, habló sobre las asonadas que se han registrado en el país, en las cuales han secuestrado a varios militares, argumentando que “son delitos” e hizo un llamado a los otros entes de control para que puedan ser investigadas.

“Nosotros estamos acompañando, primero para que los soldados recuperen la libertad que les ha sido arrebatada, en este caso es una situación novedosa, no al conocíamos en Colombia, donde comunidades instrumentalizadas por violentos que le cierran el paso a las tropas, ya que estas no pueden ir a dispararle a la población civil. Eso son delitos y los organismos deben actuar con prontitud”, dijo Eljach durante la instalación del XXXI Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso.

Indagaciones en la empresa Air-e

El procurador también se pronunció sobre las investigaciones que se han abierto en contra del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

“Se vienen adelantando seis indagaciones preliminares, cada una obedeciendo a cada una de las seis denuncias que se han recibido públicamente. Están en las etapas preliminares y no hay vinculación de nadie, se señala al ministro, pero no ha sido vinculado definitivamente y estamos en preliminares”, indicó.

El alto funcionario reiteró que las intervenciones que ha realizado el Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos, no deben ser con fines de liquidación, a propósito del año de intervención de la empresa Air-e que se cumple este 11 de septiembre.

Por último, Eljach fue enfático en decir que en Colombia se deben realizar las elecciones del próximo año.