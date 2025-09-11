Los cuestionamientos del presidente Petro al Consejo de Estado en Barranquilla: esto dijo

El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar la labor del Consejo de Estado, pero esta vez en la instalación del XXXI Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso - Administrativo, evento organizado por el alto tribunal que se realiza en Barranquilla.

“¿Qué hace el Consejo de Estado? cuidar lo privado, vuelvo a la pregunta, si todo se está privatizando y el poder se volvió privado, contrario a Grecia y a la democracia, si el poder se volvió privado, ¿el Consejo de Estado defiende el poder?“, dijo durante su intervención.

Más adelante, en su intervención, el presidente Gustavo Petro manifestó: “el Consejo de Estado se creó en Francia para defender el derecho del individuo frente al Estado. El contexto cambió. Y no lo aceptamos. El Consejo de Estado sigue funcionando como si estuviéramos en Francia, con el debido respeto, es para discutir”.

Asimismo, indicó que: “porque si esa jurisdicción era para contener el poder contencioso y se creía que el poder era el del Estado y lo fue, hasta hace poco, el Consejo de Estado defendía a los individuos sus derechos, su privacidad del Estado, bien, pero si el poder se privatizó, si el estado es propiedad privada de multinacionales, mega ricos, vean Estados Unidos o paracos, vean a Colombia, entonces qué defiende el Consejo de Estado”.

Procurador Gregorio Eljach defendió labor del Consejo de Estado

Por su parte, el procurador Gregorio Eljach, en conversación con periodistas durante el evento, dijo que aunque no escuchó las palabras del presidente Gustavo Petro, defendió la labor del Consejo de Estado y dijo que este alto tribunal tiene una gran importancia, y más aun por la época de incertidumbre que atraviesa el país.

“Por el Consejo de Estado se ha levantado a defender la legalidad de los actos y a criticar a aquellos que no cumplen con los requisitos para que pasen a la vida jurídica. Y ha sido obedecido y ha sido recibido con beneplácito en todos los ámbitos, igual en la rama legislativa, en la rama ejecutiva, en los organismos de control, en los organismos independientes. La justicia es la justicia y eso es el bien precioso de la democracia colombiana”, indicó.