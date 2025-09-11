Un mes sin Miguel Uribe Turbay: Su hermana, María Carolina Hoyos, lo recuerda con emotivo mensaje

El pasado 11 de agosto de 2025 Colombia despertó con el fallecimiento del precandidato presidencial y senador de la República, Miguel Uribe Turbay.

Uribe Turbay estuvo más de un mes hospitalizado y en crítico estado de salud en la Fundación SantaFe, tras un atentado que sufrió mientras daba un discurso político en el Parque El Golfito, en el occidente de Bogotá.

Al cumplirse un mes de este magnicidio, su familia lo recuerda con amor y tristeza.

María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, quien escribió un conmovedor mensaje en sus redes acompañado de varias fotos con su hijo de 4 años, Alejandro.

“Como no llorar hoy, como no sentir que el alma se desgarra, como no mirar al cielo y clamar misericordia, como no…”.

La hermana del político colombiano, María Carolina Hoyos, también dejó un mensaje recordándolo.

“Nos duele tu absurda partida, pero —como dice tu sobrino Mateo— nos queda lo mejor de ti: la sangre, tu amor y tu legado.Te adoramos, guerrero”, escribió Hoyos con un video de los dos cantando una canción.