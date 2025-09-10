Suspenden trabajos en la vía al Llano por riesgo de nuevos deslizamientos

Colombia

Durante una reunión del Puesto de Mando Unificado (PMU), convocada por la Alcaldía de Chipaque y el Comité de Gestión del Riesgo de Cundinamarca, se decidió suspender temporalmente las labores de limpieza en el kilómetro 18 de la vía Bogotá–Villavicencio.

“Al despejar la parte inferior del derrumbe, se activa un flujo de lodo que genera un movimiento acelerado en la parte alta del talud”, verificó el Cuerpo de Bomberos.

Por esta razón, las autoridades ordenaron detener el retiro de material hasta que una nueva evaluación técnica defina las estrategias más seguras para avanzar.

Coviandina anuncia plan de emergencia

La concesionaria Coviandina informó que concentrará sus trabajos en la habilitación de la vía antigua como paso alterno para el tránsito en ambos sentidos.

El ingeniero a cargo explicó que el objetivo es que en las próximas 72 horas se puedan habilitar cruces con pasos controlados, mientras se mantiene cerrado el corredor principal.

Instituciones presentes en la zona

En la reunión del PMU participaron:

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Gobernación de Cundinamarca.

Alcaldía de Chipaque.

Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Cuerpo de Bomberos.

Interventoría del proyecto y líderes comunitarios.

Estas entidades continuarán con el seguimiento y vigilancia en la zona para evaluar los riesgos y coordinar las decisiones sobre la movilidad en el corredor.