Por cierre de la vía al Llano, esto es lo que piden los transportadores al Gobierno Nacional

Tunja

El presidente de la Cámara Intergremial del Transporte, Alfonso Medrano le pidió al Gobierno que disponga de maquinaria amarilla de forma permanente en la Transversal del Cusiana para poder agilizar la movilidad.

“Por ese derrumbe eso se va a demorar la apertura de la vía mientras quitan toda esa magnitud de loma que se vino entonces, pues lógico, se necesita el paso de los vehículos de carga para el gas, para el ganado, para los alimentos perecederos, para absolutamente todos los productos que entran y salen del oriente colombiano. Tocaría que el Ministerio habilitara la vía por Sogamoso, pero previo que tengan maquinaria amarilla para que a medida que vayan pasando los carros pesados y se presenten baches o un derrumbe, limpien para que se dé vía por ese lado, porque se está transitando todo por la vía antigua. Es una vía ya compacta, pero se presentan problemas. Esa sería la única solución que hay por el momento”.

Hay cientos de transportadores represados esperando que abran la vía, por lo que las pérdidas para ellos para devolverse y atravesar por Boyacá son millonarias, advirtió.

“Ya hay gente muy abajo. De aquí a que se devuelvan van a perder pasaje, peajes, combustible y ahí sí tocaría que el ministerio de Transporte tomara algunas determinaciones y rebajara los peajes, esa sería la única solución”.

Frente a las vías alternas al Llano que pasan por Boyacá, el dirigente gremial advirtió que por la Transversal del Sisga el paso para los vehículos pesados, es imposible.

“Por Guateque, es totalmente imposible, carro pesado no pasa porque hasta ahora están arreglando el talud que se fue el otro día a la vía. Entonces por ahí sí es totalmente imposible que pasen tractomulas. Tocaría solo livianos. La única vía sería la de Sogamoso - Pajarito, pero que tengan maquinaria amarilla y obreros ahí para lo que se presente. Es la única alternativa que realmente se ve”.

Actualmente la Transversal del Cusiana tiene varias restricciones para el paso de vehículos con peso bruto superior a 32 toneladas del kilómetro 16 al 81 y del kilómetro 82 al 107, restricciones para vehículos con peso bruto superior a 28 toneladas.

Aunque la Transversal del Sisga, la otra vía alterna al Llano que pasa por Boyacá está habilitada, hay restricciones para vehículos de más de 16 toneladas de peso.