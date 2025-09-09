Vía al Llano HOY 🔴 Continúa cerrada por deslizamientos, ¿hasta cuando? Lo último de la ANI // FOTO DE Coviandina

Tras tres días de cierre total en la vía al Llano - Vía Bogotá - Villavicencio, luego de que en el kilómetro 18 en Chipaque, Cundinamarca, se presentará una caída de material de la montaña que afectó los dos carriles,

Esta falla geológica se debe a la lluvia, por lo que se ha establecido un puesto de Mando Unificado, para ejecutar un plan de maquinaria para retirar el material sin seguir afectado el lugar y el viajes de las personas que transitar por este corredor.

Además, en entrevista este martes, 9 de septiembre, el vicepresidente de la ANI, Roberto Uparela, aclaró que, diferentes equipos de la concesión han logrado remover material de varios metros, que si bien, no tienen fecha y hora sobre su apertura, se espera que sea pronto.

Le puede interesar: La vía al Llano enfrenta su emergencia más crítica en 2025, advierte la Policía

Vías alternas: Bogotá -- Villavicencio

Por parte de la Alcaldía de Bogotá se ha de alertar a los conductores que debido a este cierre se pueden presentar presentimientos hacia el sur del país, incluso se puede generar alto tráfico en la avenida Boyacá en el sur de Bogotá.

Por lo que se ha de recomendar tomar vías alteras que pueden tomar es la transversal del Sisga por los departamentos de Boyacá, Casanare y Meta o la ruta Guateque.

EN VIVO HOY Vía al Llano HOY 🔴

8:49 a. m. | El principal objetivo es poder habilitar la vía en el menor tiempo posible: vicepresidente de la ANI

#6AM | El principal objetivo es poder habilitar la vía en el menor tiempo posible: vicepresidente de la ANIhttps://t.co/0mSl6huj57 — Caracol Radio (@CaracolRadio) September 9, 2025

7:03 a.m. | Continúa el cierre total del K18+300 al K18+600 por caída de material y labores de limpieza. Sin estimado de apertura.

(7:03 a.m.) Continúa el cierre total del K18+300 al K18+600 por caída de material y labores de limpieza. Sin estimado de apertura.

Puntos de control:

➡️ K0+000 Btá - Vcio

⬅️ K82+700 Vcio - Btá

Reducción de carril en K39+600, tráfico bidireccional en túneles de la nueva calzada. pic.twitter.com/IGXD6zkquC — Coviandina (@CoviandinaSAS) September 9, 2025

6:08 a.m. | Cierre total K18+300 al K18+600 por caída de material y labores de limpieza. Sin estimado de apertura.

(6:08 a.m.) Así amanece hoy: Cierre total K18+300 al K18+600 por caída de material y labores de limpieza. Sin estimado de apertura.

Puntos de control:

➡️ K0+000 Btá - Vcio

⬅️ K82+700 Vcio - Btá

Reducción de carril en K39+600, tráfico bidireccional en túneles de la nueva calzada. pic.twitter.com/oOoTyuuWHR — Coviandina (@CoviandinaSAS) September 9, 2025

5:03 a.m. | Hoy martes sigue cierre total K18+300 al K18+600 por caída de material y labores de limpieza. Sin estimado de apertura.