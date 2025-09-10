Horóscopo del profesor Salomón HOY 10 de septiembre: muchos signos deben luchar por seguir adelante

Este miércoles 10 de septiembre supone un momento importante de renovación en aspectos tanto personales como familiares. Además, el profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo, señaló que se vienen cosas importantes para muchos signos, pero no hay que rendirse en el intento y luchar por lo que tanto quiere.

El día 10 representa la perfección y la disciplina; por lo tanto, las personas nacidas en esta fecha tienen gran fuerza y voluntad, son buenos líderes y buscan que las cosas funcionen de buena manera. Sin embargo, suelen tener un mal humor si lo que emprenden no sale como se esperaba.

Para esta jornada, el color es el café y el número es el 2350. Asimismo, la recomendación es encender una vela blanca y pedir por las almas que están en el purgatorio, especialmente las de los seres queridos fallecidos, con tal de buscar la intercesión de San Nicolás de Tolentino.

Horóscopo para este miércoles 10 de septiembre de 2025

Aries

Muchas cosas que usted está planeando se van a dar; por lo tanto, es importante que siga adelante, ya que su esfuerzo y su sacrificio se verá recompensado. Asimismo, habrá estabilidad en el salud, el dinero y el amor.

Número: 7840

Tauro

Luche por lo que quiere, pues hay personas que buscan impedirle que alcance sus objetivos. Es un buen momento para sacar a flote su fuerza y su poder internos con tal de seguir adelante y liberarse de las malas energías que hay a su alrededor.

Número: 2059

Géminis

Hay cosas que se deben mejorar en el hogar; ya sea remodelar, cambiar de lugar, visitar a alguien o reconciliarse. Se viene una buena suma de dinero, así como la alegría por algo que anhelaba. También debe dejar atrás el pasado para recibir lo que se viene en su vida.

Número: 0143

Cáncer

Debe seguir adelante en este día sin desfallecer y lamentarse. Confíe en su capacidad y en su buen corazón para alcanzar lo que quiere. Si alguien quiere comprar, vender o remodelar su casa, no dude en hacerlo. Además, recibirá un dinero que estaba pendiente.

Número: 8870

Leo

Debe mantener paciencia y evitar el mal humor ante las cosas que se están concretando. Si estas no suceden, no hay que desesperarse y darle tiempo para que ocurran. Además, habrá un golpe de suerte por un dinero que recibirá.

Número: 1459

Virgo

Si bien se han presentado altibajos, logrará salir adelante y triunfará en las cosas que quiere con excelentes resultados como recompensa del esfuerzo realizado. También es importante bañarse con champaña el día de su cumpleaños como símbolo de recoger lo bueno en el nuevo año.

Número: 1486

Libra

Va a festejar por algo importante; ya sea un nuevo trabajo, un préstamo, la llegada de dinero o la firma de documentos. Hay quienes tendrán la oportunidad de viajar que no se puede desaprovechar. Eso sí, debe trabajar mucho en el amor para que se encuentre en perfecto orden.

Número: 5550

Escorpio

Lo que emprenda tendrá un buen resultado. Sin embargo, haga sus actividades en silencio sin presumir de sus proyectos. Tendrá mejoras en el trabajo o en sus negocios, y además habrá una gran sorpresa con respecto a los juegos de azar.

Número: 7586

Sagitario

Vienen cosas buenas que van a suceder y que lo llenarán de alegría. Por otra parte, todo está dado para que tenga estabilidad por proyectos que vendrán, la salud se estabilizará y llegará una buena suma de dinero. Sin embargo, también es importante aprovechar un tiempo de descanso antes de afrontar el trabajo que se viene.

Número: 8403

Capricornio

Mucho cuidado con sus enemigos y con sus personas envidiosas. Una recomendación para este día es trabajar para desprenderse de algún vicio que lo puede desestabilizar. Por otra parte, se vienen cosas importantes relacionadas con el extranjero; bien sea por viajes, negocios o nuevos vínculos.

Número: 6827

Acuario

Mucho cuidado con las cosas negativas que pueden suceder a su alrededor; por lo tanto, es importante tomar medidas de protección y de liberación. Por otra parte, recibirá un dinero que le ayudará a solucionar la parte económica.

Número: 1380

Piscis

Deje la tristeza a un lado y suelte las cosas negativas para que fluyan con normalidad. También es importante cultivar o fortalecer el amor, especialmente con su familia. Asimismo, llegará una cantidad más que suficiente de dinero.

Número: 9012