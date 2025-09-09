¿Qué impuesto se paga por heredar una casa? Reforma Tributaria ajustaría el monto, entérese

En Colombia, actualmente la ley basada en la reforma tributaria activa, establece que, al adquirir bienes por sucesión, es decir por herencia, los beneficiarios deben asumir el pago de ciertos impuestos y gastos que en ocasiones pueden llegar a representar una suma considerable, adicional al costo del inmueble.

Impuestos que se pagan por heredar casas

El impuesto de ganancia ocasional es el principal impuesto que grava las herencias en Colombia es decir que, una herencia es considerada una ganancia ocasional y, por ende, está sujeta a una tarifa especial.

La base gravable de este impuesto se determina de manera particular y además existen algunas exenciones que pueden aliviar la carga fiscal. Por ejemplo, los primeros 13.000 UVT (Unidad de Valor Tributario) del valor del inmueble que se heredó por cónyuges, hijos y padres son exentos, lo que beneficia a la mayoría de las sucesiones familiares directas. En el caso de herencias a otros parientes o a terceros, esta exención no aplica o tiene un valor mínimo.

Cabe aclarar que, si una persona hereda directamente, la tarifa de impuesto es del 15 % y si, por el contrario, heredó por voluntad del causante, pero no aplicaba según la ley será del 20%.

También se debe tener en cuenta que el impuesto sobre las ganancias ocasionales deberá declararse y pagarse en la declaración de renta del año gravable 2025, que se presenta en el año 2026, según el calendario tributario que expida la Dian.

¿Qué propone la reforma tributaria del gobierno?

La ley de financiamiento que propuso el Gobierno ante el congreso indica en el artículo 21 que si bien hoy en día están exentas del impuesto de ganancias ocasionales las primeras 13.000 UVT del valor de un inmueble de vivienda, lo que a hoy llega a 647,3 millones de pesos, ahora estarían las que no superen el valor máximo fijado para la Vivienda de Interés Social (VIS).

En este 2025, el precio de la vivienda VIS tiene un tope máximo de 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que equivale a unos 192,1 millones de pesos, un valor que en las ciudades principales llega a 150 salarios mínimos, es decir, unos 213,5 millones de pesos. Esto significa que solo estaría exento ese precio.

Con este proyecto de ley de financiación se busca aumentar impuestos a las personas de muy altos niveles de ingresos a través del incremento del impuesto de dividendos, de herencias, de fusiones económicas, de salidas de capital, aseguró el primer mandatario en sus redes sociales.

Cabe recordar que con esta reforma tributaria se estaría buscando recaudar un total de $26,3 billones.