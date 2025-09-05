Colpensiones anunció sorteo de bonos de $2.350.000: Verifique si cumple los requisitos

Colpensiones anunció este mes el lanzamiento del sorteo “Ahorrar es Ganar 2025”, con el fin de premiar el esfuerzo de ahorro de las personas vinculadas a la institución con un bono de consumo para ser redimido en los grandes supermercados aliados del programa a nivel nacional.

¿Cómo funciona?

Para este año, por cada $100.000 ahorrados, las personas vinculadas tendrán una oportunidad de ganar, los sorteos se realizarán de la siguiente manera:

Primer sorteo: 18 de septiembre de 2025

Participan los ahorros hechos del 1 de enero al 31 de agosto.

Se entregan 208 bonos.

Segundo sorteo: 20 de noviembre de 2025

Participan los ahorros hechos del 1 de enero al 31 de octubre.

Se entregan 312 bonos.

Tercer sorteo: 22 de enero de 2026

Participan los ahorros hechos del 1 de enero al 31 de diciembre.

Se entregan 520 bonos.

En total se entregarán 1.040 bonos de $2.350.000 cada uno.

Más información: Estos son los beneficios gratuitos a los que puede acceder si tiene más de 60 años en Bogotá

Otros beneficios:

Si la persona ahorra $400.000 tendrá una oportunidad adicional de ganar. Si ahorra el monto máximo establecido para este año de $2.200.000, tendrá 38 oportunidades de ganar, ese ahorro le permitirá también acceder a un seguro de vida GRATIS y en un futuro cuando llegue a la edad de pensión, si el ahorro realizado le ayuda a completar las semanas requeridas podrá tener una pensión de vejez, a través del Sistema de Equivalencias o una Anualidad Vitalicia que se entrega cada dos mes.

Por medio de un comunicado, la vicepresidenta Comercial y de Servicio al Ciudadano, Paola Palmariny, invitó a los colombianos que no pueden cotizar pensión y que tienen ingresos inferiores a un salario mínimo a vincularse y ahorrar para que puedan recibir los beneficios del programa.

“Todas las personas que de manera juiciosa hagan su ahorro, tendrán entre otros beneficios, un seguro de vida e incapacidad por enfermedades graves. Durante los 10 años de funcionamiento del beneficio se han expedido 543.736 pólizas de seguro GRATUITAS entre las personas ahorradoras” aseguró la directiva.

Para acceder a este seguro, las personas ahorradoras deben realizar por lo menos seis aportes de cualquier valor, por encima de $20.000; o realizar aportes de al menos $300.000 equivalente a un poco más de seis salarios mínimos diarios legales vigentes

Le puede interesar: Colpensiones está lista para la implementación de la reforma pensional: Jaime Dussán

¿Qué es el programa de Beneficios (BEPS)?

Este programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), busca ser una protección económica para la vejez de los colombianos que reciben ingresos inferiores a un salario mínimo y que no alcanzan a cotizar a pensión, de manera que con sus ahorros puedan tener un ingreso de por vida o utilizarlos para completar las semanas requeridas y disfrutar de una pensión de vejez.

Según lo indica Colpensiones, este programa BEPS ha logrado en 10 años vincular a más de 1.619.000 personas con cuentas activas. De estas, 1.029.000 han realizado aportes voluntarios. Entre los beneficiarios, 15.319 corresponden a gestores culturales, quienes han recibido anualidades promedio de $639.281 cada dos meses y 273 personas vinculadas al programa han logrado obtener una pensión de vejez por medio del Sistema de Equivalencias.