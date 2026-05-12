La agrupación de funk y acid jazz inglés Jamiroquai anuncia su regreso a Colombia después de 16 años

MEXICO CITY, MEXICO - APRIL 10: Jay Kay of Jamiroquai performs on stage at Arena Ciudad de Mexico on April 10, 2018 in Mexico City, Mexico (Photo by Victor Chavez/Getty Images) / Victor Chavez

Este martes se anunció el regreso de la agrupación británica de funk y acid jazz, Jamiroquai, a Colombia.

¿Cuándo se presentará Jamiroquai en Colombia?

La banda liderada por Jay Kay se presentará el 19 de septiembre en el Coliseo MedPlus.

¿Cuándo fue la última vez que estuvieron en el país?

La última vez que Jamiroquai estuvo en nuestro país fue hace 16 años, el 9 de octubre de 2010, en el marco del Festival Nem-Catacoa.

Su primera visita fue el 30 de marzo de 2006 en el Parque Jaime Duque.

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¿Quiénes son Jamiroquai?

Formada en 1992, Jamiroquai, liderada por el vocalista Jay Kay, fue una banda destacada en la escena funk y acid jazz londinense de los años noventa.

En sus primeros lanzamientos, consolidaron su sonido acid jazz y posteriormente incorporaron elementos de rock, disco, electrónica y música latina.

Sus letras abordan temas de justicia social y ambiental. Kay ha sido el único miembro constante a pesar de los diversos cambios en la formación.

Tres de sus álbumes alcanzaron el número uno en el Reino Unido: ‘Emergency on Planet Earth’, ‘Synkronized’ y ‘A Funk Odyssey’. Su sencillo “Deeper Underground” también alcanzó el número uno en el Reino Unido.

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Hasta 2017, Jamiroquai había vendido más de 26 millones de álbumes en todo el mundo.

Su tercer álbum, ‘Travelling Without Moving’, recibió un récord Guinness como el álbum de funk más vendido de la historia.

El videoclip de su segundo sencillo, “Virtual Insanity”, recibió el premio al Video del Año en los MTV Video Music Awards de 1997 y un Grammy en 1998.