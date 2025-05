¿Por qué el día de la familia desaparecerá en junio 2026? Razón detrás de este cambio

El Día de la Familia, es una jornada semestral o dos días al año, a los que pueden acceder los trabajadores en Colombia para disfrutar de actividades culturales y recreativas, o descansar junto con su núcleo familiar. Puede gestionarlos a través de su empresa o por medio de la caja de compensación, según lo indica la ley.

Esta jornada comenzó a regir gracias al artículo 3 de la Ley 1857 de 2017. Aplica para empresas privadas y públicas, y garantiza que este día no afecte su salario o se deba reponer con horas adicionales de trabajo.

A pesar de esto, con la reducción de la jornada laboral semanal que se viene implementando desde el año 2023, este beneficio desaparecería el siguiente año. Así los explica la ley y el Ministerio del Trabajo.

¿Por qué el Día de la Familia desaparecerá en junio 2026?

La Ley 2101 de 2021, fue aprobada con el fin de reducir la cantidad de horas que se trabajan a la semana, pasando de 48 a 42 en total. Como se indica en su artículo 3, desde el 15 de julio de 2023, se comenzaría a reducir la jornada.

Con este cambio, la propuesta es beneficiar a los trabajadores para que puedan aprovechar el tiempo en actividades personales y con sus familias. De esta manera, apenas se cumpla con la reducción a las 42 horas semanales de trabajo, el Día de la Familia sería eliminado.

Lo anterior, se encuentra consignado en el artículo 6, que establece: “la disminución de la jornada laboral de que trata esta ley, exonera al empleador de dar aplicación al parágrafo del Artículo 3 de la Ley 1857 de 2017, así como a lo dispuesto en el Artículo 21 de la ley 50 de 1990″. Es decir, que al momento en que el empleador cumpla con la norma, no será un requisito brindar este día.

¿Cuándo se eliminaría el Día de la Familia?

Como se señala en la ley, al llegar a la reducción gradual de 42 hora semanales el 16 de julio de 2026, los empleadores no tendrán la obligación de brindar el día de la familia. Lo anterior, teniendo en cuenta, que se verán beneficiados con más tiempo libre para abarcar actividades y cumplir con la función que tiene este día.

Por otro lado, si la empresa realizó una reducción automática de la jornada laboral a las 42 horas, esta ya no se encuentra en la obligación de otorgar estos días a sus trabajadores.

¿Se mantiene el Día de la familia este 2025?

Caracol Radio le consultó al abogado laboral y socio en la oficina de Bogotá de Holland & Knight, Camilo Cuervo, sobre el manejo que se le daría este año al día de la Familia. Cuervo, explicó que por ley este año se mantienen los dos días sin ningún cambio, pero desaparecen definitivamente en el 2026.

“Si el empleador no logra gestionar esta jornada, deberá permitir que los trabajadores tengan este espacio de tiempo con sus familias sin afectar los días de descanso, esto sin perjuicio de acordar el horario laboral complementario”, define el artículo 3 de la Ley 1857 de 2017.

El día de la familia se debe brindar en dos periodos al año. El primero dentro de los meses de enero a junio y el segundo entre julio y diciembre, y no deben ser acumulativos. Dado caso que no se cumpla con la normativa y no le sean dados estos días, puede pasar una queja ante el Ministerio del Trabajo, situación que será evaluada y puede llevar a multas o sanciones para el empleador.