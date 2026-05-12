Horóscopo del profesor Salomón 12 de mayo de 2026: Virgo y Escorpio, cuidado con las malas energías

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este martes 12 de mayo de 2026, en donde signos como Virgo y Escorpio resaltan por tener que cuidarse ante las envidias que les rodean, mientras que signos como Aries, Libra y Acuario van a ver mejoras en su situación próximamente.

El 12 (1+2=3) destaca por ser el número de la trinidad. A quienes nacen en este día se les considera personas llenas de una energía maravillosa, de una gran bendición y fortaleza, a las cuales les vienen cosas muy importantes en este nuevo año que está comenzando hoy (sí, hoy es cuando está comenzando su año). Vienen oportunidades de viajes y de cambio de trabajo, así que será una época de gran movimiento. Su número es el 9811.

Como recomendación del profesor Salomón, compre esencia de vainilla y miel. Mezcle bien eso y báñese del cuello hacia abajo como símbolo de prosperidad y riqueza para el año que comienza.

Recomendación del día

Para hoy, el color del día es el verde .

. El número, 4223 .

. La fruta para comer: piña .

. Limpie toda la entrada de su casa. Sea con ruda, hierbabuena o cualquier otro elemento, sirve; lo importante es despejar el zaguán para atraer nuevas energías durante este ciclo lunar.

Relativo a esto, la luna se encuentra en fase de cuarto menguante, que simboliza un proceso de limpieza de sus energías para sentir la libertad de las cargas y malos augurios que lleva consigo.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Los arcanos coinciden en que se viene una semana próspera para usted. Las cosas se solucionan, mejoran y fortalecen de una manera muy especial, representadas en salud, dinero y amor. ¡Aproveche y permítase disfrutar esta época!

Número: 7088

Tauro

Taurinos, los arcanos auguran que van a lograr unas cosas increíbles pronto. Los obstáculos que interrumpían sus caminos van a ser sorteados y van a demostrar la fuerza innata de esta casa zodiacal. La estrella de suerte estará viviendo a su favor y hay que aprovecharla para hacer cambios o inversiones. No deje pasar esta oportunidad.

Número: 2059

Géminis

¡Una grandiosa noticia! Parece que algunos integrantes de esta casa zodiacal van a lograr una reconciliación o fortalecimiento con la familia. Usted les traerá felicidad, bien sea a sus padres, hermanos, tíos, abuelos, sobrinos, primos, entre tantos posibles cercanos suyos. Sepa de antemano que los vínculos positivos le ayudan a recibir bendiciones por donde quiera que pase.

Número: 7825

Cáncer

El tarot ha desvelado buenos augurios para el hogar, en relación con la familia y el compartir. Esto puede significar una alegría inmensa o un proyecto ambicioso relacionado con vivienda que tendrá éxito. Por otro lado, algunos cancerianos que han venido sufriendo dolencias físicas van a hallar un consuelo pronto, así que sigan cuidando su salud.

Número: 0344

Leo

Los arcanos insisten, leonianos, en que ustedes están llevando una tristeza demasiado grande. No dejen que las malas noticias opaquen todo el brillo que tienen. A veces permiten que una sola cosa borre lo bueno que han hecho y eso no se puede permitir. Tienen tanto por dar, pero la bruma de una tormenta los hace dejar de mirar al cielo e ilusionarse. ¡Ánimo! Ustedes pueden salir de esto.

Número: 1728

Virgo

Mucho cuidado con las envidias. No cuente las cosas, los triunfos que tenga o las tristezas que le acechan, porque usted sabe que hay gente esperando a verle débil para darle el zarpazo. Tenga en cuenta que algunos virginianos lograrán salir de esos papeles, documentos, herencias o algo pendiente que tenían, por lo que hay que ser discreto.

Número: 5562

Libra

Las cosas van a estar mejorando, ya que Saturno está sacando las cosas fuertes que tenía guardadas en su conciencia para abrir nuevos caminos y conquistar nuevas metas que tenía en mente y que de pronto se habían estancado. Así, hay que ser paciente, aunque por el momento es importante que sepa que tiene una bendición para los juegos de azar, así que puede probar su suerte.

Número: 9970

Escorpio

Mucho cuidado con gente negativa. Parece que alguien quiere atarle, hacerle tropezar para evitar que siga progresando, así que se viene una prueba de carácter. Usted tiene mayor fuerza y energía; demuéstrela.

Número: 4075

Sagitario

Le va a llegar dinero en cantidad más que suficiente. Pagan, le pagan, le prestan, le ofrecen; en fin, llega una fuente económica que le va a traer estabilidad. En este sentido, algunos integrantes de esta casa zodiacal pueden aprovechar esta oportunidad para invertir en ese negocio, compraventa, arriendo o plan que tienen con esa casa que tienen en mente. No lo duden, pues los arcanos auguran buenos resultados.

Número: 0234

Capricornio

¡OJO, capricornianos! Algo está pasando con el amor. Los arcanos dicen que hay algo que tienen que aclarar, mejorar o definir. No dejen a un lado su parte sentimental y sean críticos, o vendrá pronto un arrepentimiento inmenso, y no se preocupen en sus demás apartados, ya que en parte laboral habrá soluciones, cambios o ascensos que les permitirán asumir la prioridad que deben fijar ahora mismo.

Número: 2306

Acuario

¡Paciencia, Acuario! Las cosas irán cambiando a su debido tiempo. A veces las cosas no salen como uno quiere, pero no significa que jamás vayan a suceder. Ya verá que se empezarán a recuperar, fortalecer o estabilizar aquellos apartados que carcomen su cabeza por el momento. Su imagen va a tomar un camino y una estabilidad muy buena y habrá nuevas propuestas, por lo cual rece y mantenga sus esperanzas en un mañana mejor.

Número: 7836

Piscis

¡Calma! Las energías de esta casa zodiacal están desgastadas por un compromiso o pendiente que ha consumido su vitalidad y es agobiante, pero no se preocupe, los arcanos predicen que muy pronto logrará salir de esa situación que le está incomodando. También se acerca un viaje, así que podría aprovechar el puente festivo para esto. Si lo hace, ya verá cómo va a quitarse toda esa tensión para darle un nuevo oxígeno a su vida.

Número: 1877

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