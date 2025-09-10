Familia de Valeria Afanador rechaza que su caso se reduzca a dinero y exige justicia

Colombia

En un comunicado difundido este martes, los padres de Valeria Afanador expresaron su rechazo a las afirmaciones del abogado Francisco Bernate, defensor del Gimnasio Campestre Los Laureles, quien aseguró que existiría una “millonaria póliza” con la que se indemnizaría a la familia.

“Valeria no era una cifra, ni una suma de dinero: era una niña llena de vida, sueños, ternura y amor. Su ausencia es irreparable, y ninguna póliza, por alta que sea, puede compensar el dolor que sentimos ni llenar el vacío que ha dejado en nuestra familia”, señaló la familia.

Los padres calificaron las declaraciones como “insensibles” y “malintencionadas”, asegurando que desvían la atención de lo realmente importante: “la verdad, la justicia y las garantías de no repetición”.

“La prioridad es que los responsables respondan”

El abogado de la familia, Julián Quintana, también respondió de manera contundente a los pronunciamientos de la defensa del colegio.

“Rechazamos las afirmaciones del colegio. Además de ser indelicadas, descontextualizadas y desafortunadas, revictimizan nuevamente a Valeria y a su núcleo familiar. La prioridad no es el dinero, la prioridad es que los responsables vayan ante la justicia”, aseguró.

Quintana agregó que la expectativa de la familia es que “la rectora y los profesores, que creemos tienen una gran responsabilidad por sus profundas omisiones, respondan ante las autoridades. No se puede pretender cambiar la vida de una niña que fue asesinada de manera injusta por dinero”.

Justicia, verdad y memoria

El comunicado concluye que la lucha de la familia seguirá enfocada en honrar la memoria de Valeria y en evitar que otras familias enfrenten una tragedia similar.

“Nuestra lucha es, y seguirá siendo, por la memoria de Valeria, por su dignidad, y por evitar que ninguna otra familia tenga que pasar por lo que nosotros hemos vivido”, añadieron.