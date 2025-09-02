El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Caso Valeria Afanador: abogado asegura que la niña necesitó un tercero para salir del colegio

El pasado sábado 30 de agosto de 2025, se confirmó el hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador, la niña con síndrome de Down que había sido reportada como desaparecida en Cundinamarca el 12 de agosto.

Tras 18 días de intensa búsqueda, la Fiscalía General de la Nación encontró el cuerpo sin vida de la niña en el sector de Fagua, en Cajicá, cerca del río Frío, de acuerdo a la entidad, el dictamen forense acreditó la identidad de la niña.

Por su parte, las investigaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal concluyeron que la causa de muerte de Valeria Afanador fueron por sumersión o ahogamiento, el informe de la entidad tras la necropsia llevaron a cinco conclusiones:

Los fenómenos cadavéricos presentados en el cuerpo de la niña se aproximan a la fecha de desaparición del 12 de agosto. Es decir, la ventana de muerte -que obedece al momento en el cual fue vista con vida por última vez y el día en que es encontrada- y el intervalo post mortem -cambios de descomposición presentados en el cuerpo- son cercanos en fechas. Según las evidencias forenses, la menor de edad murió por ahogamiento o sumersión en medio líquido. La niña aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias. La presencia de cambios de adipocira indica que la menor de edad estuvo en el pantano y en contacto permanente con agua y material biológico en descomposición. No se encontraron signos de violencia física en el cuerpo. Las prendas de vestir de la niña no tenían desgarros ni cortes. Medicina Legal continuará con estudios adicionales con las muestras de laboratorio tomadas durante el procedimiento, al igual que los investigadores de campo.

“Valeria no pudo salir sola del colegio, tuvo que haber un tercero”

El abogado de la familia Afanador, Julián Quintana, aseguró en 6AM de Caracol Radio, que, según los videos revisados y el conocimiento que los padres tenían de su hija, Valeria no era una niña que explorara por su cuenta y, debido a su condición vulnerable, no pudo haber salido sola del colegio.

“Creemos que hubo un tercero detrás de la reja del colegio que le dijera que saliera. También se contempla la hipótesis de que existiera un enemigo que quisiera hacerle daño al colegio”, afirmó.

Petición a la Fiscalía: no descartar hipótesis

Quintana insistió en que la Fiscalía debe contemplar todas las posibilidades:

Que un tercero haya empujado a la niña.

Que Valeria estuviera viva uno o dos días viva después de salir del colegio.

Que hubiera huido de alguien antes de su muerte.

El abogado subrayó que Medicina Legal concluyó que no es posible que Valeria permaneciera 18 días en el río, lo que abre otras líneas de investigación.

Señalamientos al colegio y responsabilidad de sus mandos

El representante legal de la familia resaltó la responsabilidad penal y administrativa del colegio y de su rectora por no garantizar la seguridad de la menor.

“Si se determina que existió un homicidio, la rectora tendría que responder. Además, hemos pedido que el colegio sea cerrado, pues no cumple las condiciones mínimas de seguridad”.

De acuerdo con Quintana, la institución estaría violando la norma que prohíbe la ubicación de colegios a menos de 50 metros de un río, lo que representa un riesgo permanente para los estudiantes.

Heridas en el cuerpo de Valeria

Otro de los puntos mencionados en la entrevista fue el hallazgo de heridas en el cuerpo de la menor. Medicina Legal habría indicado que estas ocurrieron cuando Valeria aún estaba con vida, lo que genera nuevos interrogantes sobre las circunstancias previas a su muerte.