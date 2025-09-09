Homenaje a Valeria Afanador con plantación de árboles en Bogotá

Bogotá D. C.

Más de 70 niños, jóvenes y adultos en condición de discapacidad cognitiva de la fundación Amigos CEPA rindieron un homenaje a Valeria Afanador, la menor de 10 años que fue hallada sin vida cerca del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe en Cajicá, Cundinamarca, después de 18 días desaparecida.

En compañía de algunos familiares de la menor, personal del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y otros integrantes de la comunidad, se plantaron 16 árboles en la alameda del Canal Río Negro sobre la calle 90 con carrera 58, al norte de Bogotá, en cercanías a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova.

Se plantaron seis especies de árboles: ocobo, pino romerón, guayacán de Manizales, cerezo, jazmín de la China y chiripique.

Familiares de Valeria expresaron que: “Escogimos al ocobo, un árbol que va a dar flores rosadas, moradas o rojas cuando esté grande. A Valeria le gustaban mucho las flores y por eso decidimos que este sería el primero que plantaríamos por ella”.

Durante el desarrollo de la actividad, se sumaron cerca de 20 niños y jóvenes con síndrome de Down de la fundación San Martín Arcángel, afección genética que tenía Valeria.

En la caminata al sitio donde se plantaron los árboles, los participantes de esta actividad, que en su mayoría vestían camisetas blancas y sostenían globos de ese mismo color gritaron al unísono la frase: “Valeria, te queremos”.

“Los niños especiales como Valeria solo dan amor. Aunque tenemos el corazón roto por la partida de nuestra hermosa nieta, las muestras de cariño y esta plantación de árboles nos dan ánimos para seguir adelante”, señalaron los abuelos de la menor.

¿Cómo avanza la investigación por la desaparición y la muerte de Valeria Afanador?

Medicina Legal confirmó que la causa de la muerte de la pequeña fue por sumersión por ahogamiento y que el deceso ocurrió en fechas cercanas a su desaparición.

No obstante, la familia Afanador Cardenas, representada por el abogado Julián Quintana, anunció que solicitará a la Fiscalía General de la Nación la imputación de cargos contra la rectora y dos docentes de la institución, puesto que insisten que la negligencia del colegio en la supervisión y cuidado de la menor es inaceptable.