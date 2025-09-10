“Es como creer que Quintero no es un bandido”: contratista imputado en interceptación telefónica

Medellín, Antioquia

Caracol Radio conoció en exclusiva varias de las interceptaciones de la Policía Judicial a uno de los contratistas imputados de la Alcaldía de Daniel Quintero Calle y un abogado de una de las entidades involucrados en el presunto direccionamiento de contratos, durante esa administración.

Se trata de varias de las conversaciones tenidas por Mauricio Jaramillo Botero, representante legal de Cyan Eventos, y quien ya fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y Peculado por apropiación, por un contrato de 21.826 millones, recursos provenientes del Inder de Medellín por Presupuesto Participativo y asignados a través de Metroparques, entidad que era dirigida por Jorge Enrique Liévano, una de las personas más cercanas a Miguel Quintero Calle.

En una de las interceptaciones, del 19 de junio del 2022, a las 3:32 de la tarde, un hombre desconocido llama a Mauricio Jaramillo Botero y le pregunta que si ya vio el artículo de El Colombiano, que le están dando durísimo y le manifiesta su preocupación porque ya le pusieron la lupa al Área Metropolitana. A lo que Mauricio Jaramillo pregunta que si le pusieron la lupa a él.

En esa misma interceptación se lee la preocupación por un informe de 200 páginas que solicitó la Veeduría Todos por Medellín y por una serie de cuestionamientos que han salido en varios medios de comunicación, incluyendo Caracol Radio.

Posteriormente, el 13 de julio del 2022, a las 11:49 de la mañana un hombre desconocido, que se identifica como Daniel o Dany llama a Mauricio, para negociar una motocicleta NMAX, y hablan sobre la situación política y financiera del país, allí el informe conocido por Caracol Radio detalla lo siguiente: “…Lo que se viene por la subida del dólar y dice: que este país se va a volver mierda…. Si seguimos creyendo que eso no va a ser así, estamos jodidos… dice que hay que ser muy ignorantes para creer que este animal de monte (3p - tercera persona) va hace algo bien hecho y luego agrega: es como creer que Quintero no es un bandido”.

Preocupación por investigaciones y publicaciones periodísticas

En otra interceptación del mismo 13 de julio del 2022, a las 2:23 de la tarde, donde Mauricio Jaramillo dice que está reunido con la alcaldía; una reunión que coincide con una decisión de tutela que obligaba a Cyan a entregar una información a la Veeduría Todos por Medellín.

Otra de las interceptaciones, esta vez al teléfono de Carlos Jaramillo, uno de los abogados de Metroparques. La fecha de la interceptación es el 11 de julio del 2022; a la 1:20 de la tarde, donde se observa que un hombre desconocido identificado como Andrés habla de la tutela al abogado y miran la manera de ayudarle a Cyan a contestar las preguntas de Todos por Medellín.

Allí exploran la posibilidad de responder que la información es reservada, pero la descartan, pero finalmente determinan que deben responder pero: “Claro que con la mínima información, pero dar respuesta”.

Finalmente, agregan que esa información va a perjudicar, “muy seguramente… porque van a decir que una utilidad muy alta, va a salir en los periódicos”.