El Ejército le destruyó cuatro laboratorios de coca a tres grupos ilegales en Valdivia y Cáceres

Antioquia

Tropas de la Brigada 11 del Ejército ubicaron y destruyeron laboratorios utilizados para el procesamiento de pasta base de coca en el Norte y Bajo Cauca, lo que genera un golpe a las economías ilícitas de tres grupos ilegales que delinquen en esa subregión, generando temor por las confrontaciones por el control del territorio que han derivado en homicidios, desplazamientos y amenazas a la comunidad.

El ejército informó que tropas del Batallón de Infantería Aerotransportado N.° 31 Rifles ubicaron en total cuatro laboratorios: dos ubicados en Valdivia, en las veredas Puerto Rico y Zapatillo; en esta zona, un rancho era del ELN y el otro de las disidencias frente 36. Mientras que los otros dos fueron destruidos en la vereda Bejuquillo de Cáceres propiedad del Clan del Golfo. La afectación económica a los tres grupos ilegales es de cerca de 200 millones de pesos.

“En estos sectores fueron halladas cuatro estructuras de madera con 1245 kilogramos de hoja de coca, 180 galones de base de coca en suspensión y 140 galones de gasolina. Asimismo, se ubicaron 500 galones de ACPM, 600 galones de pasta base de coca líquida, 160 kilos de cemento y 55 canecas, entre otros insumos y materiales para la fabricación del estupefaciente”, manifestó el ejército.

En los operativos no registraron personas capturadas.