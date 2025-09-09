Líder indígena secuestrado en Anorí ya fue liberado y regresado a su comunidad

Anorí- Antioquia

Este martes se conoció que Jonathan Alexis Ochoa Chigamá, líder indígena de la comunidad Los Guamos de Anorí, fue liberado por el grupo ilegal Clan del Golfo , que lo había sacado bajo intimidación de su casa en zona rural distante a unas siete horas del área urbana.

El hombre regresó sano y salvo a su comunidad, que lo reconoce como uno de los líderes del caserío, por lo que estaban bastante preocupados por su suerte. Aunque cabe recordar que las comunidades en ningún momento denunciaron de manera formal estos hechos, se presume que por temor a represalias.

“Recibimos la confirmación por parte de personas de la zona de que ya había sido liberado y que había regresado a su casa sano y salvo. Todo salió muy bien, gracias a Dios. Las informaciones son muy vagas porque están bastante retirados. Son 6 o 7 obras de la cabecera municipal. Pero sí, ya tenemos confirmación de que ya están en su hogar”, dijo el alcalde de Anorí, Gustavo Silva.

Preocupación por posible recrudecimiento del conflicto

Ante este hecho que, por fortuna, tuvo un final positivo para la comunidad indígena y la familia del líder indígena, el alcalde Silva advirtió que se pide reactivar el conflicto entre los grupos ilegales como ELN, disidencias y Clan del Golfo. Indica que esta situación ya fue advertida a la fuerza pública, ya que se ha conocido que a la zona de Liberia.

“Crece mucho en las zona porque, ojalá, ya están advertidas las autoridades. Esto no vaya a generar un desplazamiento masivo por la incursión de este grupo en el territorio. El Ejército los había hecho retroceder, pero ahora regresaron en un número más significativo. Ya recibimos información, hicimos consultas de seguridad y estamos avisando a las autoridades del riesgo en que están las comunidades por allá. El EGC volvió más reforzado a la zona otra vez a tratar de ocupar los mismos territorios”.

Indica que la gobernación y el gobierno nacional ya fueron puestos sobre aviso de la grave situación que padecen las comunidades rurales de Anorí donde este año se han reportado al menos cinco desplazamientos masivos.