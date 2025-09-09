Encontraron a un hombre muerto y envuelto en una bolsa en Segovia, Antioquia      

Segovia- Antioquia

Se reporta el hallazgo de un cuerpo sin vida y con impactos de bala en zona rural del municipio de Segovia, Nordeste de Antioquia. El hecho se reportó en la vereda Casa Verde, donde no se ubicaron casas cercanas que pudieran dar alguna pista sobre este hecho violento.

El reporte de las autoridades indica que la comunidad encontró el cuerpo de Esteban David Arias de 22 años en la vía que del corregimiento de Fraguas Machuca de Segovia conduce a Zaragoza. El cadáver fue dejado sobre unas barandas protectoras del kilómetro 31+50 de la vía 4G y envuelto en plástico negro y con disparos con arma de fuego en la cabeza. El cadáver fue trasladado a Segovia por una funeraria.

Por ahora no hay hipótesis de este crimen, pero en el territorio donde dejaron el cuerpo tiene injerencia criminal el Clan del Golfo, aunque es materia de investigación para determinar lo ocurrido.