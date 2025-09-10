Así cayó red de trata de personas, proxenetismo y explotación sexual infantil en Bucaramanga

Bucaramanga

En un operativo denominado ‘Colibrí’ entre la Policía Metropolitana de Bucaramanga y la Fiscalía General de la Nación, fue desarticulada la organización criminal conocida como “La Colonia”, dedicada a la trata de personas, el proxenetismo, la explotación sexual infantil y el tráfico de estupefacientes. Venía operando desde hace más de 10 años en el centro de la capital de Santander.

En el operativo fueron capturados alias “La Chinchilla”, identificada como cabecilla de la estructura criminal, y 10 de sus colaboradores.

“Es una delincuente con más de 10 años de prontuario criminal, se encontraba bajo el liderazgo de esta banda delincuencial desde hace 3 años. Era la encargada de coordinar los encuentros sexuales con menores de edad y miembros de la comunidad LGTBIQ+, exigiéndole un porcentaje del 30% a las víctimas. También es importante referir que en esta investigación, estos sujetos también facilitaban el ingreso a hoteles y residencias que omitían verificar la documentación de los jóvenes, suministraban bebidas alcohólicas y estupefacientes a menores de edad para explotarlos sexualmente”, señaló el brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Las diligencias fueron precedidas por labores de inteligencia que permitieron identificar escenarios de explotación sexual y narcoactivos asociados. El comandante William Quintero, detalló las cifras sobre las ganancias que obtenía esta red criminal.

Podría interesarle: Cerca de 140 personas están en lista de espera para donación de órganos en Bucaramanga

“Generaban una renta criminal de aproximadamente unos 120 millones de pesos mensuales, gestionaban documentos falsos para que los menores de edad y mujeres extranjeras ejercieran la prostitución en los establecimientos de la ciudad de Bucaramanga.

Además, confirmó que el golpe permitió la incautación de un DVR y un celular, con material probatorio que tiene la policía judicial para llevar a buen recaudo ante las autoridades correspondientes en la investigación.

Explotación sexual infantil

Las autoridades resaltaron la gravedad de combinar trata de personas con tráfico de drogas y el uso de menores de edad, resaltando el alcance multidimensional delictivo de “La Colonia”.

“Se les acusa de explotar sexualmente a menores de edad. Es una operación muy importante, porque ellos se dedicaban a generar estas acciones criminales con nuestros niños, niñas, adolescentes y personas extranjeras”, informó el comandante General William Quintero Salazar.

Otras noticias: Ferias y fiestas en Bucaramanga: programación completa del 9 al 14 de septiembre

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán también se pronunció ante el reciente operativo: “Pedimos la máxima pena contra estos criminales. Fue capturada y desmantelada la banda de explotación sexual infantil más grande de Bucaramanga. Su actuar era cruel y despiadado contra la dignidad de estas menores”, expresó el mandatario.