“Presidente ordene girar lo que prometió”: gobernador de Santander tras tragedia en El Palmar

Bucaramanga

De luto se encuentra Santander, luego de que en el municipio de El Palmar, una creciente súbita cobrara la vida de cinco personas, entre ellas un niño de ocho años y dos docentes que eran esposos. Estas personas fueron arrastras por las aguas de la quebrada La Oroco, ubicada en la vía que comunica al municipio Galán con El Palmar.

Tras la tragedia, el gobernador de Santander, quien llegó hasta el municipio del Galán para acompañar a las familias de las víctimas en sus exequias, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que cumpla con el compromiso de girar los recursos destinados a la atención y prevención de desastres.

El mandatario pidió al presidente Gustavo Petro ordenar de el desembolso los recursos anunciados para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, dinero que, según dijo, resulta vital para intervenir puntos críticos no solo en Santander, sino en todo el país.

“Presidente, gire por Dios los $1,9 billones que prometió para UNGR. Como este punto crítico hay cientos en el departamento de Santander y miles en Colombia que solo se pueden atender con los recursos de ese 1,9 billones de pesos. Nosotros haremos un esfuerzo atendiendo el llamado de la comunidad quitándole recursos a otros rubros o a otras metas”, comentó Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander.

El llamado se da en medio de reclamos de líderes comunitarios que insisten en que se requieren obras urgentes en fuentes hídricas y vías para evitar que se repitan tragedias como la ocurrida con los ciudadanos del Galán.

“Entendemos su viaje a Japón a Francia a Italia a Brasil, sus preocupaciones por Gaza, pero acá hay un pueblo que requiere que ordene que esa plata se gire de inmediato. Eso va a salvar vidas en Santander y en Colombia”, expresó el gobernador, tras acompañar a las familias afectadas.