Ferias y fiestas en Bucaramanga: programación completa del 9 al 14 de septiembre

Bucaramanga

Con una variada agenda cultural, deportiva, recreativa y gastronómica Bucaramanga celebra su segunda semana de celebración durante las Ferias y Fiestas 2025, que comenzaron el pasado 5 de septiembre y se extenderán hasta el 22 de este mes.

La programación incluye decenas de eventos gratuitos distribuidos por toda la ciudad. Pensados para toda la familia, mientras otros con ingreso limitado que reúnen a artistas de talla nacional.

Ferias de Bucaramanga: programación

Feria Bonita de Bucaramanga: Martes 9 de septiembre

Manda La Vida : actividad social en el barrio Gaitán de 9 a 11 a.m.

: actividad social en el barrio Gaitán de 9 a 11 a.m. Conexiones BGA : feria de emprendimiento e innovación en Neomundo de 8 a.m. a 6 p.m.

: feria de emprendimiento e innovación en Neomundo de 8 a.m. a 6 p.m. Bucarito, Recorriendo la Galaxia Santandereana : Teatro Santander, funciones de 4 a 5 p.m. y de 7 a 8 p.m. (va hasta el 11 de septiembre).

: Teatro Santander, funciones de 4 a 5 p.m. y de 7 a 8 p.m. (va hasta el 11 de septiembre). Festival de Literatura Infantil y Juvenil “Cuclí Cuclí”: actividades de 9 a.m. a 4 p.m. (hasta el 11 de septiembre).

Feria Bonita de Bucaramanga: Miércoles 10 de septiembre

Ciclopaseo nocturno : salida en el parque de los Niños de 7 a 9 p.m.

: salida en el parque de los Niños de 7 a 9 p.m. Festikids : recreación infantil en el barrio Real de Minas de 9 a 11 a.m.

: recreación infantil en el barrio Real de Minas de 9 a 11 a.m. Cuadras Recreativas por la Bonita: barrio La Gran Ladera de 6 a 8 p.m.

Feria Bonita de Bucaramanga: Jueves 11 de septiembre

Cuadras Recreativas : barrio El Rocío de 6 a 8 p.m.

: barrio El Rocío de 6 a 8 p.m. Bucarito, Cuclí Cuclí y demás eventos continúan en sus horarios habituales.

Feria Bonita de Bucaramanga: Viernes 12 de septiembre

Circuito Turístico : Biblioteca Gabriel Turbay de 5 a 7:30 p.m.

: Biblioteca Gabriel Turbay de 5 a 7:30 p.m. Festicanas : en el barrio Café Madrid de 7 a 9 a.m.

: en el barrio Café Madrid de 7 a 9 a.m. Paticas Fest y 9º Ecofest : Neomundo de 6 a.m. a 10 p.m. (hasta el 14 de septiembre).

: Neomundo de 6 a.m. a 10 p.m. (hasta el 14 de septiembre). Feria Turística del Oriente Colombiano : Neomundo de 8 a.m. a 7 p.m. (hasta el 14 de septiembre).

: Neomundo de 8 a.m. a 7 p.m. (hasta el 14 de septiembre). XIII Copa Ciudad Bonita de Natación : en las piscinas olímpicas de 8 a.m. a 7 p.m. (hasta el 14 de septiembre).

: en las piscinas olímpicas de 8 a.m. a 7 p.m. (hasta el 14 de septiembre). Gastrofusión : Neomundo de 11 a.m. a medianoche (hasta el 14 de septiembre).

: Neomundo de 11 a.m. a medianoche (hasta el 14 de septiembre). 15º Sabores de Bucaramanga : plaza cívica Luis Carlos Galán de 12 m. a 10 p.m. (hasta el 14 de septiembre).

: plaza cívica Luis Carlos Galán de 12 m. a 10 p.m. (hasta el 14 de septiembre). 74ª Feria Ganadera : en Cenfer de 9 a.m. a 3 a.m. del día siguiente (hasta el 21 de septiembre).

: en Cenfer de 9 a.m. a 3 a.m. del día siguiente (hasta el 21 de septiembre). Festival de Danza “Tu Norte es la Cultura” : Comuna 2, de 2 a 6 p.m.

: Comuna 2, de 2 a 6 p.m. Pola Fest : en el lote Metropolitano de Eventos frente al Mercado Campesino de 10 a.m. a 2 a.m. (hasta el 14 de septiembre).

: en el lote Metropolitano de Eventos frente al Mercado Campesino de 10 a.m. a 2 a.m. (hasta el 14 de septiembre). Bucara Rock : concierto gratuito en la Plaza Luis Carlos Galán desde las 4 p.m. con bandas como Dr. Krápula, Xmosis, 1280 Almas y Katamarán.

: concierto gratuito en la Plaza Luis Carlos Galán desde las 4 p.m. con bandas como Dr. Krápula, Xmosis, 1280 Almas y Katamarán. Salas Abiertas: exposiciones abiertas hasta el 18 de septiembre de 8 a.m. a 6 p.m.

Feria Bonita de Bucaramanga: Sábado 13 de septiembre

Circuito Turístico :

: Casa del Libro Total: 8:30 a.m. - 10:30 a.m.



Centro Cultural del Oriente: 2 - 5 p.m.

Festival del Criollo : en Centroabastos de 7 a.m. a 1 a.m.

: en Centroabastos de 7 a.m. a 1 a.m. Desfile de los ‘Picos de Oro’ : desfile de carrancios en la carrera 27 desde el mediodía hasta las 8:00 p.m.

: desfile de carrancios en la carrera 27 desde el mediodía hasta las 8:00 p.m. Mi Comuna La Bonita : barrios Kennedy y La Victoria de 4:00 p.m. a 2:00 a.m.

: barrios Kennedy y La Victoria de 4:00 p.m. a 2:00 a.m. Concierto de Silvestre Dangond : en el estadio Américo Montanini desde las 4:00 p.m. a 3:00 a.m. (entrada con boletería).

: en el estadio Américo Montanini desde las 4:00 p.m. a 3:00 a.m. (entrada con boletería). Noche de las Inventadas : Teatro Santander de 6:00 a 9:00 p.m.

: Teatro Santander de 6:00 a 9:00 p.m. Muestra de Talentos Saberes y Sabores: plazoleta de las Cigarras de 3:00 p.m. a 10:00 p.m. (hasta el 21 de septiembre).

Feria Bonita de Bucaramanga: Domingo 14 de septiembre

Desfile de Autos Clásicos y Motos : sobre la carrera 27 desde la 1:00 a 6:00 p.m.

: sobre la carrera 27 desde la 1:00 a 6:00 p.m. Mingas Veredales : Veredas El Nogal, Santos Bajos y Gualilo Bajo de 11:00 a.m. a 5:30 p.m.

: Veredas El Nogal, Santos Bajos y Gualilo Bajo de 11:00 a.m. a 5:30 p.m. Central Run Neon Fest : en Centroabastos de 6:00 a 10 p.m. (evento con boletería).

: en Centroabastos de 6:00 a 10 p.m. (evento con boletería). Obra de Teatro “Lotería” : Teatro Santander de 5:00 a 8:00 p.m.

: Teatro Santander de 5:00 a 8:00 p.m. Circuito Turístico: Parque Los Sarrapios de 2:00 a 5:00 p.m.

Feria Bonita de Bucaramanga: programación del 15 al 22 de septiembre