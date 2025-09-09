Violencia vicaria: ¿sabe de qué trata y por qué es importante abordarlo?

En Colombia la violencia vicaria no es un fenómeno del que se hable con frecuencia, ya que es un tema muy poco conocido. Según explica la Secretaria de la Mujer de Bogotá, es un método de amenaza e intimidación que ejerce otra persona contra una madre, tomando como objeto a los hijos o hijas.

Este tipo de agresión solo busca que la progenitora se sienta intimidada, acorralada y presionada. Se caracteriza por causar dolor emocional y en algunos casos, atentar en contra de la integridad física de los niños y la mujer. Incluso, el agresor puede emplear sobre la víctima otros métodos de agresión como:

Manipulación emocional: Utilizan a los hijos e hijas para intimidar o controlar a la madre y mantenerla cerca.

Utilizan a los hijos e hijas para intimidar o controlar a la madre y mantenerla cerca. Descuido o abuso: Ponen en peligro el bienestar de los niños para angustiar a la madre.

Ponen en peligro el bienestar de los niños para angustiar a la madre. Interferencia en la relación: Intentan obstaculizar o dañar el vínculo afectivo entre la madre y sus hijos, esto casi siempre con el objetivo de aislar y dejar sola a la mujer.

El impacto de esta violencia en las madres

Las consecuencias e impacto que causa este tipo de violencia puede llegar a dañar psicológicamente a la madre. Según citó la Secretaria de la Mujer, la Fundación Contra la Violencia en Colombia, mostró que en 2023 al menos 2.517 mujeres fueron víctimas de esta agresión en Colombia, y en el primer trimestre del 2024 se reportaron 890 casos, dejando entre ver que es un problema que puede crecer.

¿Existen proyectos de Ley que afronten esta problemática?

En la actualidad, en Colombia existen dos proyectos de Ley que buscan reconocer de manera formal la Violencia Vicaria en el país:

Proyecto Cámara de Representantes: busca que se reconozca de manera legal este tipo de violencia en el territorio, enfocándolo en brindar ayuda, asesoramiento, atención integral y acceso efectivo a tener ayuda judicial durante el proceso si así lo desea la víctima.

busca que enfocándolo en brindar ayuda, asesoramiento, atención integral y acceso efectivo a tener ayuda judicial durante el proceso si así lo desea la víctima. Ley Gabriel en el Senado: esta iniciativa incluye delitos y penas específicas dentro del código penal, diferenciándose al no clasificar la violencia vicaria exclusivamente como una forma de violencia de género, pues ambas partes pueden llegar a ejercerlo.

Si bien en Colombia este término aún no es muy conocido y muchas personas pueden llegar a desconocer las consecuencias que trae ejercer este tipo de violencia en algún padre o madre, se están intentando que se vuelva Ley de manera oficial.

¿Qué hacer si sufre de Violencia Vicaria?

Si alguien es o fue víctima, puede acudir a la comisaria de familia y reportar lo sucedido. Estas comisarias deberán de garantizarle a la madre o padre una medida preventiva de protección provisional mientras el caso es evaluado por las autoridades competentes.

Asimismo, mediante la Ley 2126, las comisarias tienen la responsabilidad de garantizar una respuesta eficaz que responda bien en cuanto al contexto en el que se hayan dado los hechos, adicionalmente, no solo los progenitores son los que sufren, sino que, los niños pueden llegar a presentar signos de trauma en un futuro, debido a ello, debe atenderse con prioridad.

