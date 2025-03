En abril, Sogamoso ya podría tener la ruta de atención integral para las mujeres

Sogamoso

Sogamoso lleva muchos años siendo la ciudad más violenta en temas de género del departamento de Boyacá, y a pesar de ello, no cuentan oficialmente con una ruta integral de atención, por lo que se espera que en abril ya se formalice, de acuerdo al trabajo que viene realizando la Alcaldía Municipal de la mano con las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres de la ciudad.

Una de esas organizaciones es la Red Defemsoras, de la que es coordinadora Rosa Benítez, que en diálogo con Caracol Radio indicó: «hemos tenido algunas estrategias que han sido fallidas, que han fragmentado también las competencias de las instituciones, de los diferentes sectores. Actualmente, si bien no existe oficialmente y formalmente una ruta, se da igual la atención y hay mecanismos y entidades siempre oportunas al atender las llamadas, que particularmente desde esta organización también hacemos. Sabemos que hay muchas cosas que se tienen que mejorar, y una de las apuestas es la creación y la formalización de esa ruta de atención que se espera estar lista en abril para que se conozca y se socialice».

¿Entonces cómo se ha hecho hasta el momento? Al respecto, dice Rosa que ante esa ausencia, pues se declara la información sobre todo en muchos de los casos, para la denuncia, para atención, para orientación y se han evidenciado muchas barreras de atención, sobre todo en el sector justicia. «Y para eso, lo que hacemos particularmente desde esta organización, o lo que hacen muchas personas que están buscando orientación, es asistir directamente a las entidades, a la Personería Municipal, a las secretarías, a las comisarías, a la Fiscalía. Sin embargo, allí empieza como todo un entramado de ese laberinto institucional que a veces no se entiende».

Advierte la coordinadora de la Red Defemsoras, que ahí empieza también una serie de violencia institucional de funcionarios que carecen de enfoque de género, de formación y de capacitación para atender este tipo de situaciones. Dice que las instituciones de salud tendrán que trabajar mucho en eso y resalta que de todos modos en Sogamoso ha funcionado la Personería Municipal como apoyo en esta atención a pesar de que allí también es necesaria la formación y la capacitación de funcionarias, pero confirmó que «podemos acudir cuando se presentan barreras de acceso. Igualmente, en temas de salud, con la Secretaría de Salud estamos trabajando muy de la mano con ellos, para poder activar las rutas en los casos que hemos identificado o cuando nos llegan personas a la organización para que les orientemos».

Reconocen desde esta organización que la recién creada Secretaría de Integración Social está siendo un mecanismo muy importante para la activación de las rutas y para superar esas barreras de acceso. «Hay otras situaciones que son más complejas y nosotros oficiamos a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y otras entidades del orden departamental, cuando encontramos que no hay maneras de atenderles. Pero, claro, ante la ausencia de la ruta y la falta de claridad, insisto, esto se convierte en un laberinto de ir a tocar puertas institucionales que muchas veces se cierran por el mismo desconocimiento y a veces por la falta de humanidad de algunos funcionarios».

¿Y cuáles son los tipos de violencia a los que se exponen las mujeres en Sogamoso? Desde la Red Defemsoras han podido identificar que las cifras más altas están en casos de violencia intrafamiliar. La violencia física y la violencia psicológica siguen siendo las que puntean en este penoso ranking de violencias basadas en género. «Particularmente para el 2024 se tuvieron 899 casos de violencia intrafamiliar. Hay 458 que son violencia física y 302 que son violencia psicológica. A marzo del 2025, tenemos que justamente la violencia física sigue siendo la principal forma de violencia con 73 casos registrados hasta el momento, con la violencia psicológica y la violencia sexual. La violencia sexual en este momento hay 40 casos, mientras que en la psicológica hay 31 casos y entendemos que aún hay mucho que hacer y trabajar, no solo para que podamos identificar estas violencias, porque estas son las que nos registran los sistemas, pero sabemos que existen subregistros y también existe la falta de identificación de estar sufriendo una violencia en casa, en el colegio, en el barrio y eso hace que no se dimensione de una manera más real las violencias que ocurren en nuestro municipio», explicó Rosa Benítez.

Según las cifras que tiene la Secretaría de Salud y que dio a conocer en sesión del Concejo Municipal hace unos días, el 42 % de los agresores son las parejas o exparejas. «Hay otras violencias que no tenemos contabilizadas por decirlo de alguna manera. La violencia institucional, no vemos la violencia acá ginecobstétrica por ejemplo, no vemos tampoco en la violencia vicaria que se constituye también como en una violencia importante en el municipio o en el departamento», concluyó la coordinadora de Defemsoras.

Por eso recalcan que aún hay que trabajar en la misma forma de reporte de las cifras y en los sistemas de información.