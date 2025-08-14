1.500 personas atendidas en el primer día de las Comisarías de Familia Móvil en Cartagena

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, presentó “COMIS”, la Comisaría de Familia Móvil, bajo el lema “Justicia más cerca de ti”. Esta innovadora estrategia acerca atención especializada a barrios y corregimientos, garantizando la protección de los derechos y reduciendo los tiempos de respuesta para la ciudadanía.

En su primera jornada, 1.500 personas recibieron atención jurídica, psicosocial y comunitaria, gracias a la presencia de la unidad móvil en los barrios Daniel Lemaitre y Santa Rita, así como en las instituciones educativas Liceo Bolívar y Ana María Vélez de Trujillo, donde estudiantes, docentes y padres de familia fueron sensibilizados por el equipo de profesionales.

La Comisaría de Familia Móvil reproduce las funciones de una Comisaría de Familia tradicional, pero con la ventaja de desplazarse hasta el lugar donde se necesita. Su misión es prevenir, proteger, restablecer, reparar y garantizar los derechos de personas en riesgo o víctimas de violencia en el contexto familiar.

“De acuerdo con el Plan de Desarrollo 2024–2027 Cartagena Ciudad de Derechos, y bajo la línea de Seguridad Humana, esta estrategia busca acercar los servicios de justicia, evitando desplazamientos y reduciendo tiempos de atención. Queremos prevenir, proteger y restablecer derechos, ofreciendo acompañamiento integral para que las familias reciban la ayuda que necesitan, justo donde la requieren”, señaló Libardo Mercado Barquil, Comisario de Familia del Distrito de Cartagena.

Equipo interdisciplinario a disposición de la comunidad

En cada jornada, la ciudadanía será atendida por un equipo conformado por comisario, abogado, psicólogo, trabajador social, mediador y personal de apoyo, que brindará atención jurídica, psicosocial y comunitaria.

Servicios que se ofrecen:

•Atención y protección a víctimas de violencia intrafamiliar.

•Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) para niños, niñas y adolescentes.

•Medidas de protección y orientación para adultos mayores en situación de maltrato, abandono o negligencia.

•Registro y gestión en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

•Orientación jurídica y psicosocial a personas y familias en riesgo.

Compromiso con la justicia sin barreras

Con esta estrategia, la Administración Distrital reafirma su compromiso con la protección de los derechos fundamentales. Al llevar los servicios de la Comisaría de Familia directamente a las comunidades, se eliminan obstáculos como largos desplazamientos, costos de transporte o falta de información.

Además, se fortalece la prevención de la violencia, se restablecen derechos vulnerados y se promueven entornos familiares seguros, asegurando que la justicia llegue a todos los rincones de Cartagena, sin distinción ni excusas.

Próximas jornadas– Jueves 14 de agosto de 2025

1. Corregimiento de Bayunca – 8:00 a.m. – Institución Educativa Bayunca

2. Corregimiento de Pontezuela – 11:00 a.m. – Institución Educativa Pontezuela

3. Corregimiento de La Boquilla – 3:00 p.m. – Salón Comunal de La Boquilla