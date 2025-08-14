Una mujer fue rescatada en Manizales tras al parecer ser atacada y secuestrada por su pareja

Manizales

La Secretaría de la Mujer atendió en las últimas horas un caso de maltrato, donde un hombre al parecer con problemas mentales intentó secuestrar y golpear a su compañera sentimental. Por otro lado, desde la entidad lamentaron la muerte de una mujer que murió presuntamente tras ser quemada en la Galería.

Gladys Galeano, secretaria de la Mujer de Manizales en diálogo con Caracol Radio, confirmó que atendieron este caso y que la mujer víctima ya se encuentra en un lugar en custodia de las autoridades. Los hechos ocurrieron en el barrio Chipre el agresor al parecer es el compañero sentimental de la persona, pero tiene algunos problemas mentales.

“Digamos que nosotros atendimos también el caso de la llamada de la señora en el sector de Chipre, donde decía que el esposo la tenía retenida y estaba sufriendo violencia por parte de él. Pues igual nos articulamos con secretaría del interior a través de la Comisaría de Familia, con la Policía y pudimos atender el caso y pudimos sacar la señora” explicó la funcionaria

CASO LA GALERÍA

Por otro lado, la funcionaria lamentó la muerte de una mujer que al parecer fue atacada y quemada en el sector de la Galería, sin embargo, los hechos aún son materia de investigación por parte de las autoridades.

“Levantamos la voz donde las violencias no son naturales, no podemos naturalizar cualquier tipo de violencia. El caso de Angie Tatiana, pues lamentables lamentamos desde la administración municipal este caso. Hemos realizado varias visitas a la Galería para hacer pedagogía sobre la violencia.”, comentó Galeano.

La Secretaría invitó a las mujeres cualquier irregularidad a la línea de emergencias 123 opción tres. El servicio está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y se encuentra articulado con emergencias, ambulancias, salud mental y atención especializada en casos de violencia de género.