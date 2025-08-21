Bogotá

Bogotá reporta 10 feminicidios y 17 mil casos de violencia intrafamiliar contra mujeres en 2025

Entre enero y junio de 2025, la Secretaría realizó 173.545 atenciones a mujeres, de las cuales 106.388 correspondieron a situaciones de violencia.

Colombia

En los primeros seis meses del año, Bogotá registró 10 feminicidios en localidades como Usaquén, San Cristóbal, Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa. En total, los homicidios de mujeres aumentaron de 46 a 59 casos, un crecimiento del 28% frente al mismo periodo de 2024. Medicina Legal reporta que las valoraciones de riesgo extremo de feminicidio crecieron un 26%, concentrándose principalmente en mujeres entre los 20 y 34 años.

Violencia intrafamiliar y delitos sexuales

La violencia intrafamiliar sigue creciendo: se reportaron más de 17.000 casos entre enero y junio, lo que equivale a cuatro mujeres afectadas cada hora. Además, se registraron 3.081 delitos sexuales contra mujeres, de los cuales el 30% involucra a menores de 14 años. Los casos de lesiones personales también aumentaron de 3.630 a 3.921, un 8% más.

Durante un debate en el Concejo Distrital, la concejal María Clara Name alertó sobre deficiencias en programas como las Casas Refugio y la Línea Púrpura por WhatsApp. “Las mujeres deben esperar, en promedio, entre 1h 24m y 1h 59m para recibir atención personalizada… y solo entre el 2% y 3% de los casos reciben atención profesional”, afirmó, resaltando que los tiempos superan ampliamente los 10 minutos recomendados por ONU Mujeres.

Estrategias de la Secretaría de la Mujer

Entre enero y junio, la Secretaría de la Mujer realizó 173.545 atenciones a mujeres, de las cuales 106.388 estuvieron relacionadas con situaciones de violencia. Su estrategia Redes Seguras ha establecido alianzas con comercios y conjuntos residenciales en Suba, Kennedy, Fontibón y Usme para brindar información, orientación y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia.

Frente a este panorama, Name subrayó que garantizar una vida libre de violencias “exige transformar los imaginarios que normalizan la agresión, fortalecer los sistemas de prevención y construir instituciones que protejan y eviten la revictimización”.

